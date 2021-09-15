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金防部今晨實施「漢光37號」實兵演習 連2年縮小規模

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金防部M60A3戰車車身塗上棕紅色紅土，以融入金門多處海灘常見的紅土層地景。圖／金防部提供
金防部M60A3戰車車身塗上棕紅色紅土，以融入金門多處海灘常見的紅土層地景。圖／金防部提供

國軍拂曉出擊！陸軍金門防衛指揮部今天清晨在后湖砲陣地實施「漢光37號」實兵演習之聯合反登陸作戰操演，由M60A3戰車、CM21裝甲車、120迫砲及各式輕兵器，對海面的目標區進行實彈射擊，有軍事迷專程到場觀看，直說火力不如以往，有點小失望。

受到新冠肺炎疫情影響，金防部已經連續2年都縮小演習規模，也未對外開放，今天上午的演習相當低調，各參演部隊依演習想定，分由M60A3戰車、CM21裝甲車、120迫砲及各式輕兵器，對海面的目標區進行射擊。

據了解，今天登場的都是輕武器，重砲射擊演習部分早在9日就已經結束，有軍事迷今天清晨也趕到現場要觀看，結果看到射擊火力小很多，且不到10分鐘就結束，讓他有點失望，但也只能想說都是受疫情影響。

值得一提的是，金防部為使官兵熟悉戰場環境、熟練作戰任務，特將M60A3戰車車身塗裝上棕紅色紅土，以融入料羅、后湖與歐厝海灘常見的紅土層地形景觀，有助戰車在夜間可藉夜色掩護，機動至戰術位置。

黎明時分進入射擊位置時，仍有沙灘、泥灘地景保護色作用，達到結合現地環境偽裝的效果。

金門守備大隊120迫砲連砲班成員密切合作，在時限內對目標區實施射擊。圖／金防部提供
金門守備大隊120迫砲連砲班成員密切合作，在時限內對目標區實施射擊。圖／金防部提供
金防部今晨實施「漢光37號」實兵演習之聯合反登陸作戰操演。圖／金防部提供
金防部今晨實施「漢光37號」實兵演習之聯合反登陸作戰操演。圖／金防部提供

演習 疫情 裝甲車

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