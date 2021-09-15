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漢光實兵 澎湖作戰區聯合火力運用阻敵登陸

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍漢光37號演習實兵驗證今進入第3澎湖第一作戰區今日結合作戰進程，於五德訓場實施「聯合反登陸作戰操演」江以。敵登陸作戰進程為想定，驗證聯戰指管機制、火協作業及聯合火力運用等訓練成果。圁/軍聞社
國軍漢光37號演習實兵驗證今進入第3澎湖第一作戰區今日結合作戰進程，於五德訓場實施「聯合反登陸作戰操演」江以。敵登陸作戰進程為想定，驗證聯戰指管機制、火協作業及聯合火力運用等訓練成果。圁/軍聞社

國軍漢光37號演習實兵驗證今進入第3天，，第一作戰區今日結合作戰進程，於五德訓場實施「聯合反登陸作戰操演」，以敵登陸作戰進程為想定，驗證聯戰指管機制、火協作業及聯合火力運用等訓練成果。

軍聞社報導，聯合反登陸作戰操演上午6時於五德訓場登場，出動120迫砲、81迫砲、105榴砲、155榴砲、M60A3戰車、CM-23甲車等主戰裝備參演，官兵依防衛作戰進程，實施反舟波射擊，最後在反擊作戰階段，由戰、甲車實施坐灘線火殲，並以各式輕重兵器進行防護射擊，阻敵登陸。

操演期間，官兵們依指令分別接受不同想定狀況操作各式武器，配合管制官下達的射擊命令，精準命中目標區，發揮強大制壓火力，完成操演任務。

國軍 演習 以色列

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