佳冬戰備道起降後恢復行車 平穩路感杯中水不晃動
台1線屏東佳冬戰備道是唯一的省道戰備跑道，也是南下台東和屏東墾丁的要道；今年漢光演習首度驗證戰機起降， 公路總局受軍方委託採最高等級的瀝青鋪面，比高速公路的鋪面品質要求還高，長4公里、寬26公尺的起降跑道刨鋪更新花費近億元，今天清晨操演結束後於上午12時開放外側車道，用路人感受高品質的行車平穩路感，驚呼「車上水杯的水都不會晃動」。
台灣戰備跑道分為高速公路及省道， 高速公路戰備跑道有「國1彰化-員林」、「國1嘉義-民雄」、「國1台南-麻豆」、「國1仁德-岡山」4段，「國道1中壢-內壢」戰備道在2004年完成戰機起降驗證，但目前已無法供軍機起降；省道部分為今天完成驗證的屏東佳冬戰備道。
2011年11月17日「長青12號」操演，國軍原定在佳冬戰備道執行戰機與慢速固定翼機起降與整備，當天天候不佳，跑道水分飽和量過高，空軍擔心戰機降落時會產生水飄，取消起降改為低空掠過衝場，只執行陸航直升機吊掛補給物資等訓練；今年漢光演習實際驗證佳冬戰備道戰機起降後，補上全台5段戰備道起降的最後一塊拼圖。
佳冬戰備道距前次重鋪已相隔10年，戰機起降的鋪面強度遠大於一般道路，受軍方委託執行路面刨鋪工程的公路總局處，採最高等級的改良式柔性瀝青鋪面，含有樹脂等複合式化學材料，至少8公分的鋪面厚度，平整度要求更嚴格，比高速公路的鋪面品質要求還高。
佳冬戰備道長約2266公尺，道路總寬度為42公尺，實際供飛機起降的寬度僅24公尺，平日車流量大，10年前配合戰機起降演習曾更新鋪面後，用路人曾譽為「全國最舒適公路」，後因重型車輛長年輾壓而衰退，相隔10年因軍演需要重新刨鋪後，讓用路人再次感受超平穩的舒適行車感，今天中午先開放外側車道，內側車道要重劃標線、置放中央分隔水泥欄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言