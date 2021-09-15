空軍E-2K預警機首降佳冬戰備道 滑行「擺尾」添帥氣
空軍上午成功啟用屏東佳冬戰備道，包括E-2K預警機等四型機順利降落，完成熱加油後升空。現場有民眾觀測到，大型機E-2K降落滑行時，機尾明顯向右側移了一下，形成一種「擺尾」。空軍前副司令張延廷表示，這應該是正常的，只是姿態修正的動作比較粗了一些，所以外觀動作上比較明顯。
大型的E-2K預警機上午在三型主力戰機後，順利降落佳冬戰備道，並且折疊機翼滑回整補區進行熱加油，這是大型機在當地首度實施起降，別具意義。但E-2K預警機降落滑行時機尾明顯側移，引起詢問。
張延廷表示，這應該是正常的，只是修正的動作比較粗了一些，所以外觀動作上比較明顯。
E-2K預警機也曾於2014年在中山高民雄戰備道成功實施起降操演，當年也是由F-16、IDF、幻象2000戰機陸續成功起降。
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