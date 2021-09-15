快訊

平息黨主席選舉爭議 國民黨撤銷張亞中「移送考紀會」決議

領實體5倍券看這邊！一張圖看郵局流程 10/4日起開放預約

空軍E-2K預警機首降佳冬戰備道 滑行「擺尾」添帥氣

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
大型的E-2K預警機上午在三型主力戰機後，順利降落佳冬戰備道，並且折疊機翼滑回整補區進行熱加油，這是大型機在當地首度實施起降，別具意義。圖/軍聞社
大型的E-2K預警機上午在三型主力戰機後，順利降落佳冬戰備道，並且折疊機翼滑回整補區進行熱加油，這是大型機在當地首度實施起降，別具意義。圖/軍聞社

空軍上午成功啟用屏東佳冬戰備道，包括E-2K預警機等四型機順利降落，完成熱加油後升空。現場有民眾觀測到，大型機E-2K降落滑行時，機尾明顯向右側移了一下，形成一種「擺尾」。空軍前副司令張延廷表示，這應該是正常的，只是姿態修正的動作比較粗了一些，所以外觀動作上比較明顯。

大型的E-2K預警機上午在三型主力戰機後，順利降落佳冬戰備道，並且折疊機翼滑回整補區進行熱加油，這是大型機在當地首度實施起降，別具意義。但E-2K預警機降落滑行時機尾明顯側移，引起詢問。

張延廷表示，這應該是正常的，只是修正的動作比較粗了一些，所以外觀動作上比較明顯。

E-2K預警機也曾於2014年在中山高民雄戰備道成功實施起降操演，當年也是由F-16、IDF、幻象2000戰機陸續成功起降。

空軍 戰機 F-16

延伸閱讀

完成佳冬戰備道起降 空軍：自我防衛理念的戰略溝通

共軍2架殲16擾台 空軍防空飛彈追監

佳冬戰備道明操演戰機起降 今封路一點異物都不能有

佳冬戰備道啟用完成預演 駕F-16V戰機衝出跑道飛官停飛一個月

相關新聞

圖輯／漢光演習佳冬戰備道戰機起降 軍事迷擠爆現場

國軍漢光37號實兵實彈演習9月13日至17登場，最受矚目的佳冬戰備道戰機起降演練，今天凌晨6時30分準時起跑，在早晨的微...

影／模擬軍機場被炸癱瘓 小英視導戰機起降佳冬戰備道

漢光37號實兵實彈演習13日至17日舉行，其中最大亮點的「佳冬戰備跑道戰機起降」今天清晨6時30分登場，我國主力機種ID...

空軍E-2K預警機首降佳冬戰備道 滑行「擺尾」添帥氣

空軍上午成功啟用屏東佳冬戰備道，包括E-2K預警機等四型機順利降落，完成熱加油後升空。現場有民眾觀測到，大型機E-2K降...

影／漢光演習佳冬戰備道戰機起降 預計中午後開放通車

空軍司令部今天清晨在屏東佳冬戰備跑道實施戰機起降及整補作業演練，這次漢光演習在第四作戰區、內政部、交通部、公路總局及警政...

主力戰機成功起降 學者：佳冬戰備道最具戰術價值

空軍3型主力戰機今天成功起降佳冬戰備跑道，學者分析，佳冬戰備道後勤車輛補給不經高速公路交流道，油彈補給更有效率、更具戰術...

戰機漂亮降落戰備道 蔡英文與參演官兵同讚空軍戰力強

國防部上午表示，三軍統帥蔡英文總統今日上午視導「漢光37號」演習佳冬戰備道起降實兵操演，肯定全體官兵的精實演練與表現，演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。