影／漢光演習佳冬戰備道戰機起降 預計中午後開放通車

空軍司令部今天清晨在屏東佳冬戰備跑道實施戰機起降及整補作業演練，這次漢光演習在第四作戰區、內政部、交通部、公路總局及警政署等單位密切配合，順利完成四型機整補作業，公路總局也預計在中午十二點後整理跑道完畢後開放通車。

漢光37號演習第三天進行佳冬戰備道起降操演，空軍官兵在凌晨3點時，一路由南向北執行戰備道異物清除工作，仔細排除戰備道上異物，以確保操演順利，在演習順利完成後也立即上場將路旁的鳥網與跑道燈等裝備移除，將跑道還原成原本台一省道，讓民眾可以恢復通行。