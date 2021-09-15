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影／漢光演習佳冬戰備道戰機起降 預計中午後開放通車

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
空軍司令部今天清晨在屏東佳冬戰備跑道實施戰機起降及整補作業演練，演習結束後工程車立即進駐前往恢復公路設施，趕在中午後開放通車。記者劉學聖／攝影
空軍司令部今天清晨在屏東佳冬戰備跑道實施戰機起降及整補作業演練，演習結束後工程車立即進駐前往恢復公路設施，趕在中午後開放通車。記者劉學聖／攝影

空軍司令部今天清晨在屏東佳冬戰備跑道實施戰機起降及整補作業演練，這次漢光演習在第四作戰區、內政部、交通部、公路總局及警政署等單位密切配合，順利完成四型機整補作業，公路總局也預計在中午十二點後整理跑道完畢後開放通車。

漢光37號演習第三天進行佳冬戰備道起降操演，空軍官兵在凌晨3點時，一路由南向北執行戰備道異物清除工作，仔細排除戰備道上異物，以確保操演順利，在演習順利完成後也立即上場將路旁的鳥網與跑道燈等裝備移除，將跑道還原成原本台一省道，讓民眾可以恢復通行。

清晨破曉，戰機引擎聲畫破天空的寂靜，空軍IDF、F-16V、幻象2000及E-2K等四型機從各基地升空起飛，隨後迅速降落在佳冬戰備跑道上，在地勤人員的協助下，完成油料整補作業後迅速起飛，繼續執行操演任務，充分展現空軍飛行部隊的精實戰力。

空軍司令部今天清晨在屏東佳冬戰備跑道實施戰機起降及整補作業演練，演習結束後國軍官兵立即進駐前往恢復公路設施，趕在中午後開放通車。記者劉學聖／攝影
空軍司令部今天清晨在屏東佳冬戰備跑道實施戰機起降及整補作業演練，演習結束後國軍官兵立即進駐前往恢復公路設施，趕在中午後開放通車。記者劉學聖／攝影
空軍司令部今天清晨在屏東佳冬戰備跑道實施戰機起降及整補作業演練，演習結束後國軍官兵立即進駐前往恢復公路設施，趕在中午後開放通車。記者劉學聖／攝影
空軍司令部今天清晨在屏東佳冬戰備跑道實施戰機起降及整補作業演練，演習結束後國軍官兵立即進駐前往恢復公路設施，趕在中午後開放通車。記者劉學聖／攝影
漢光37號演習第三天進行佳冬戰備道起降操演，包括IDF、F-16V、幻象2000及E-2K等四型機降落在佳冬戰備跑道上，在地勤人員的協助下，完成油料整補作業後迅速起飛，軍事迷掛起國旗表達支持國軍。記者劉學聖／攝影
漢光37號演習第三天進行佳冬戰備道起降操演，包括IDF、F-16V、幻象2000及E-2K等四型機降落在佳冬戰備跑道上，在地勤人員的協助下，完成油料整補作業後迅速起飛，軍事迷掛起國旗表達支持國軍。記者劉學聖／攝影
漢光37號演習第三天進行佳冬戰備道起降操演，包括IDF、F-16V、幻象2000及E-2K等四型機降落在佳冬戰備跑道上，在地勤人員的協助下，完成油料整補作業後迅速起飛，繼續執行操演任務。記者劉學聖／攝影
漢光37號演習第三天進行佳冬戰備道起降操演，包括IDF、F-16V、幻象2000及E-2K等四型機降落在佳冬戰備跑道上，在地勤人員的協助下，完成油料整補作業後迅速起飛，繼續執行操演任務。記者劉學聖／攝影
漢光37號演習第三天進行佳冬戰備道起降操演，包括IDF、F-16V、幻象2000及E-2K等四型機降落在佳冬戰備跑道上，在地勤人員的協助下，完成油料整補作業後迅速起飛，繼續執行操演任務。記者劉學聖／攝影
漢光37號演習第三天進行佳冬戰備道起降操演，包括IDF、F-16V、幻象2000及E-2K等四型機降落在佳冬戰備跑道上，在地勤人員的協助下，完成油料整補作業後迅速起飛，繼續執行操演任務。記者劉學聖／攝影
漢光37號演習第三天進行佳冬戰備道起降操演，包括IDF、F-16V、幻象2000及E-2K等四型機降落在佳冬戰備跑道上，在地勤人員的協助下，完成油料整補作業後迅速起飛，繼續執行操演任務。記者劉學聖／攝影
漢光37號演習第三天進行佳冬戰備道起降操演，包括IDF、F-16V、幻象2000及E-2K等四型機降落在佳冬戰備跑道上，在地勤人員的協助下，完成油料整補作業後迅速起飛，繼續執行操演任務。記者劉學聖／攝影

漢光演習 空軍 戰機

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