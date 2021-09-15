戰機漂亮降落戰備道 蔡英文與參演官兵同讚空軍戰力強
國防部上午表示，三軍統帥蔡英文總統今日上午視導「漢光37號」演習佳冬戰備道起降實兵操演，肯定全體官兵的精實演練與表現，演習過程中，蔡總統前往整補區逐一慰勉飛行員，肯定他們為空防的努力與操演的辛勞，與參演官兵代表一同舉手讚稱：空軍戰力強。
根據軍方發布資訊，蔡總統清晨抵達佳冬戰備道後，首先前往指揮台聽取演習狀況報告，並視導戰備道起降實兵操演，包括IDF經國號、F-16V、幻象2000及E-2K空中預警機等四型機落地滑行及油料整補作業等課目演練。
隨後，蔡總統前往戰備道整補區慰勉操演人員，聽取飛行領隊報告任務執行情況，並與參演官兵合比「戰力強」手勢合影，同時頒發加菜金，慰勉國軍執行演訓任務的辛勞。
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