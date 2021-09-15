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完成佳冬戰備道起降 空軍：自我防衛理念的戰略溝通

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
佳冬戰備跑道實施戰機起降及整補作業演練結束後，空軍擔任空偵直升機的UH-60M上也傳回戰機在整補區的鳥瞰照。圖／軍聞社
佳冬戰備跑道實施戰機起降及整補作業演練結束後，空軍擔任空偵直升機的UH-60M上也傳回戰機在整補區的鳥瞰照。圖／軍聞社

空軍機群今日順利於屏東台一線佳冬戰備跑道實施戰機起降及整補作業演練，空軍司令部上午表示，此次操演充分展現軍民一心，發揮全民防衛動員能量，並經由戰略溝通機制，使民眾了解國軍勤訓精練，自我防衛的決心，凝聚「全民關注、全民支持、全民參與」的全民國防共識，達成戰備道起降實兵操演目標。

操演凌晨起在國防部聯合作戰指揮中心下達協同作戰支援命令後，與第四作戰區、內政部、交通部、公路總局及警政署等單位密切配合，開設道路管制，順利完成四型機整補作業，發揮聯合作戰效能。

漢光37號演習第三天進行佳冬戰備道起降操演，空軍官兵在凌晨3點時，一路由南向北執行戰備道異物清除工作，仔細排除戰備道上異物，確保操演順利。

戰機引擎聲清晨劃破天空的寂靜，空軍IDF、F-16V、幻象2000及E-2K等四型機從各基地升空起飛，隨後迅速降落在佳冬戰備跑道上，在地勤人員的協助下，完成油料整補作業後迅速起飛，繼續執行操演任務，展現空軍飛行部隊的精實戰力。操演結束後，空軍擔任空偵直升機的UH-60M上也傳回戰機在整補區的鳥瞰照。

空軍司令部表示，此次操演充分展現軍民一心，發揮全民防衛動員能量，並經由戰略溝通機制，使民眾瞭解國軍勤訓精練，自我防衛的決心，凝聚「全民關注、全民支持、全民參與」的全民國防共識，達成戰備道起降實兵操演目標；空軍表示，操演期間，造成用路不便，特別表達感謝國人體諒與支持，共同維護國防安全。

空軍 戰機 國軍

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