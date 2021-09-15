漢光操演 台東知本灘岸戰甲車反擊作戰

國軍漢光演習今天進入第3天，台東今天進行「反灘反擊作戰」科目預演，模擬對岸解放軍從台東知本海灘登陸，駐守台東的第二作戰區動員各式裝甲車和火砲，在海灘上殲滅來犯敵軍。

今天上午8點半台東知本沙灘上軍方施放紅色煙幕，代表解放軍登陸搶灘，駐防的第二作戰區陸軍單位，立即出動M60A3戰車、M113自走砲及人員裝甲運輸車等，先由各式火砲進行岸轟，隨即由各式戰甲車在沙灘上進行掃蕩，不過，這次演練並未實彈射擊，以兵推方式模擬。

軍方人員表示，這次演習想定是模擬解放軍從台東知本登陸後，欲占領空軍志航基地，再往南攻擊九鵬基地，讓台灣東部最後一道反擊能力的佳山基地，陷於癱瘓；明天會正式操演一遍。