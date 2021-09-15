圖輯／漢光演習佳冬戰備道戰機起降 軍事迷擠爆現場
國軍漢光37號實兵實彈演習9月13日至17登場，最受矚目的佳冬戰備道戰機起降演練，今天凌晨6時30分準時起跑，在早晨的微光中，包括IDF經國號、F-16V、幻象2000等三型戰機及E-2K預警機依序完美降落在佳冬戰備跑道，兩旁的民眾與軍事迷手拿相機，手機拍個不停，還有民眾揮舞著大面國旗來為國軍加油，而各型戰機也依序滑行道跑道頭進行加油整補，蔡英文總統也親自前往校閱慰勉空軍弟兄們的辛勞。
國軍年度重大演訓、漢光37號電腦兵棋推演已在4月舉行，實兵實彈原本訂於7月12日至16日進行，但因COVID-19疫情延後至9月13日至17日舉行。
軍方人士表示，這次漢光實兵實彈演練，因擔憂群聚感染，已縮小部分演習規模，但外界最關注的戰機起降佳冬戰備道演練今天上午準時實施，主要模擬屏東軍機場跑道遭炸毀，戰機改由佳冬戰備道起降再整補。
民國100年「長青12號演習」時曾規劃佳冬段起降，但當時因大雨造成路面溼滑且能見度不佳，安全考量下改採低空掠過，這次成功執行佳冬段起降，也是首次有戰機降落佳冬戰備跑道。
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