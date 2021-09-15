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影／模擬軍機場被炸癱瘓 小英視導戰機起降佳冬戰備道
漢光37號實兵實彈演習13日至17日舉行，其中最大亮點的「佳冬戰備跑道戰機起降」今天清晨6時30分登場，我國主力機種IDF經國號、F-16V、幻象2000及E-2K預警機，依序完成降落、整補、起飛等驗證，也是佳冬戰備跑道啟用41年來首度完成戰機起降；蔡英文總統一早由國防部長邱國正陪同到場視導。
漢光演習今天第3天，屏東佳冬戰備跑道戰機起降操演清晨登場，模擬軍機場跑道遭炸毀後，戰機降落佳冬戰備道實施油彈整補再戰的應變能量，參演的4架主力機戰機外，周邊空域有1架救護UH-60M黑鷹直升機警戒，4架主力機以37分鐘完成輪流起降及快速整補作業；軍方表示，全台戰備跑道中，目前剩佳冬戰備道未完成驗證，這次驗證完畢後將從中找出問題並精進。
台灣有6處供戰機起降的公路戰備道，1981年建置的屏東佳冬戰備跑道，是全台唯一的省道戰備道，2011年11月17日「長青12號演習」，原定執行戰機與慢速固定翼機起降與整備，因當天下雨，跑道水分飽和量過高，空軍擔心戰機降落時會水飄，取消定翼機起降操演科目，改為低空掠過衝場，只執行陸航直升機吊掛補給物資等訓練。
佳冬戰備跑道長度約4公里、寬26公尺，今天清晨天候佳，4架主力機先後降落、整補後再起飛，起降操演共37分鐘，也是佳冬戰備跑道啟用以來首次有戰機降落，上午10時跑道恢復通行；據了解，蔡英文總統一早從台北搭乘專機抵達屏東，由邱國正陪同到場全程視導並慰勞演訓官兵。
由於天氣預報今天清晨有降雨機率，空軍事前擬定應變方案，「若下雨造成跑道溼滑，採不降落但低空掠過」和「雷雨發生，不符安全，戰機不會進場」，還好今天天公作美，不少軍事迷和民眾一早前往周邊空地觀看。
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