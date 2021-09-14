漢光實兵驗證中樞防務 維護政軍指揮體系正常運行

國軍「漢光37號」實兵演習今日進入第2天，陸軍關渡地區指揮部與憲兵指揮部針對台北衛戍區中樞內外圍防務部署進行驗證，「重層保護基礎民生設施，維護政軍指揮體系正常運行」。

關渡地區指揮部今日針對淡水河防守備任務，實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入，確保中樞安全。

此次操演採縮短距離演練，運用CM33輪型戰鬥車及CM11戰車等火力，並透過指管通聯、阻絕設置等手段，延滯敵人行動，以優勢兵、火力，順利殲滅來犯之敵。

此外，負責總統府防務的憲兵202指揮部今日則實施「國家關鍵基礎設施防護演練」，模擬敵特攻對我重要機房滲透破壞，在憲兵快速反應下，阻殲突入敵軍，確保重要設施安全。

這項操演今天在台北福西營區由憲兵202指揮部所屬229營及239營等單位共同操演，演練機房遭敵特攻人員滲透突入並佔領後，憲兵迅速派遣輕型戰術輪車、CM33、CM34甲車，並以建制武器掃蕩突入之敵，成功奪回重要設施及時完成搶修。