快訊

新北餐廳是否開放內用？侯友宜明天宣布

八方雲集跌破承銷價再創新低 法人點出三原因

漢光實兵驗證中樞防務 維護政軍指揮體系正常運行

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
關指部聯兵一營實施淡水河防縮短距離演練。圖/軍聞社
關指部聯兵一營實施淡水河防縮短距離演練。圖/軍聞社

國軍「漢光37號」實兵演習今日進入第2天，陸軍關渡地區指揮部與憲兵指揮部針對台北衛戍區中樞內外圍防務部署進行驗證，「重層保護基礎民生設施，維護政軍指揮體系正常運行」。

關渡地區指揮部今日針對淡水河防守備任務，實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入，確保中樞安全。

此次操演採縮短距離演練，運用CM33輪型戰鬥車及CM11戰車等火力，並透過指管通聯、阻絕設置等手段，延滯敵人行動，以優勢兵、火力，順利殲滅來犯之敵。

此外，負責總統府防務的憲兵202指揮部今日則實施「國家關鍵基礎設施防護演練」，模擬敵特攻對我重要機房滲透破壞，在憲兵快速反應下，阻殲突入敵軍，確保重要設施安全。

這項操演今天在台北福西營區由憲兵202指揮部所屬229營及239營等單位共同操演，演練機房遭敵特攻人員滲透突入並佔領後，憲兵迅速派遣輕型戰術輪車、CM33、CM34甲車，並以建制武器掃蕩突入之敵，成功奪回重要設施及時完成搶修。

操演中，軍團步兵營擔任守備、憲兵202指揮部擔任打擊部隊，模擬整合警、消及民防組織，以「外層警戒、中層攔截、核心防護」形成環形守備等作為，重層保護基礎民生設施，維護政軍指揮體系正常運行。

憲兵圍殲逃竄之敵。圖/軍聞社
憲兵圍殲逃竄之敵。圖/軍聞社
陸軍關指部聯兵一營官兵運用各型火力，模擬向敵船團實施攻擊。圖/軍聞社
陸軍關指部聯兵一營官兵運用各型火力，模擬向敵船團實施攻擊。圖/軍聞社

憲兵

延伸閱讀

中樞防務誰「勤王」？漢光實兵驗證台北衛戍區指揮管制

佳冬戰備道明操演戰機起降 今封路一點異物都不能有

雲豹甲車深夜急馳 漢光台北衞戍區反突擊操演今登場

國軍漢光37號實兵驗證 模擬遭敵軍生物疫病戰劑攻擊

相關新聞

漢光實兵驗證中樞防務 維護政軍指揮體系正常運行

國軍「漢光37號」實兵演習今日進入第2天，陸軍關渡地區指揮部與憲兵指揮部針對台北衛戍區中樞內外圍防務部署進行驗證，「重層...

成功級的兔子與經國號的雞 動物烈士為國軍武器研發捐軀

聯合報數位版7日報導，披露國軍40年前研發海鷗級飛彈快艇時，中科院為了測試雄風一型飛彈發射時的噪音、溫度、震動，是否在艇上人員承受範圍之內，曾將船上只留下一隻小狗，以遙控方式發射飛彈。研究人員返回船上，發現小狗除了暈船以外，一切生命跡象都良好。後來海鷗級成為國軍第一代飛彈快艇，總數高達48艘，一直用到2012年才全數退役。

中樞防務誰「勤王」？漢光實兵驗證台北衛戍區指揮管制

國軍「漢光37號」實兵驗證今天上午進行第二天操演，重點在驗證台北衛戍區反突擊、反滲透效能，除憲兵裝甲憲兵營與快速反應連鞏...

漢光37號演習淡水河防演練 阻敵直攻大台北

漢光37號實兵實彈演習第2天，陸軍關渡地區指揮部今天動員雲豹甲車進行「淡水河防」操演，阻止敵軍由淡水河直攻大台北及總統府...

模擬敵攻擊中華電信機房 憲兵夜馳街頭反擊

國軍漢光37號實兵實彈演習昨天展開，軍方今天清晨於台北石牌地區演練關鍵基礎設施防護，模擬敵軍將攻擊中華電信機房、欲癱瘓台...

漢光首日 幻象掛「法國麵包」降佳山

一連五天的國軍「漢光卅七號演習」實兵演練昨天正式展開，空軍幻象戰機在F-16V型戰機戒護下降落花蓮佳山基地「戰力保存」；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。