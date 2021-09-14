中樞防務誰「勤王」？漢光實兵驗證台北衛戍區指揮管制

國軍「漢光37號」實兵驗證今天上午進行第二天操演，重點在驗證台北衛戍區反突擊、反滲透效能，除憲兵裝甲憲兵營與快速反應連鞏固市區內防務外，為防止共軍搶佔台北港，沿淡水河口溯進台北市，操演今天驗證衛戍區最外圍由陸軍關渡指揮部把守的河防攔截火力，明日則將進一步驗證台北港固封毀港的程序。操演模擬敵軍若兵臨城下，須盡全力防堵後續兵力輸入。

「台北衛戍區」作戰是國軍防務重中之重，由於軍方奉命部署一個海軍陸戰隊步兵營進入台北市投復興崗營區，名為支援中樞防務，也因此台北衛戍區內各部隊作戰任務顯得複雜多元，戰鬥地境線也愈發模糊，任務賦予由哪個部隊「勤王」，眾說紛云。

參謀本部今年特別下令，針對衛戍區作戰，重新明確劃分轄區內關渡地區指揮部兵力支援及憲兵指揮部的指揮管制關係，並整合部隊任務。北部第三作戰區重新檢討調整轄區內淡水河防與防空火力位置，同時重新修訂不斷擴大興建中台北港「固封毀」港的程序，務使全力將敵軍封鎖在外圍，不讓其登陸。轄區內各部隊今、明兩日藉由實兵驗證推演新的防務部署。

為驗證淡水河口防務，關指部甲車群昨日就進駐淡水河口，包括CM-32 40公厘榴彈機槍指揮車、CM-33 40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車各一輛、CM-34 30公厘機砲裝步戰鬥車兩輛，上午部署河口的漁人碼頭，藉由啞雷模擬掃盪河面目標。彈藥輜重車、通訊裝備車輛則部署在周邊的忠莊營區內，作為前進指揮所，與衡山指揮所（JOCC）構連。