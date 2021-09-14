雲豹甲車深夜急馳 漢光台北衞戍區反突擊操演今登場

國軍「漢光37號演習」實兵演練昨天（13日）正式展開，各作戰區今天（14日）陸續轉換演練科目，台北衛戍區將由淡水河口反滲透、反突擊操演登場，陸軍關渡指揮部參演的甲車群昨天深夜疾駛過淡水市街進駐河口要地，爲操演預先部署。

漢光實兵昨晨展開，首先實施戰力保存，西部戰區空軍戰機飛赴東部洞庫疏散。空軍偵獲一架有電偵能力的共軍運-8遠干機進入西南防空識別區，派遣空中巡邏兵力應對、防空飛彈追監加以反制。

因疫情管制所致，國防部核定的演練項目，各作戰區雖仍有重砲射擊，其他項目規模都縮小，參演部隊戰車、火砲機動到戰術位置，但主力部隊以指揮所外出推進示意，其餘演練也多改在營區內實施。