美迫我買百套魚叉飛彈 立委：關鍵技術移轉始終延宕

傳出美方國安高層強勢要求我國一次購足一百套魚叉飛彈系統，無法分批購置，迫使海軍編足八六六億元的預算。民眾黨立委張其祿今表示，恐將造成我建軍整備優先順序、武器自主發展、國防預算排擠，且近年美國軍事武器售台項目金額龐大，但關鍵技術移轉卻始終延宕，多項工業合作協議都未能執行，相關軍售案若我國必須「買單」，軍購工業合作也必須能夠真正的落實。

張其祿表示，國防部明年度預算共3726億元，較110年度增加108億元，約增3%，再加上新式戰機（66架F-16V）採購特別預算401億元，共計4127億元為歷年最高，若還有量產飛彈、造艦的「特別預算」，可能還需編列2400億元。

張其祿說，如果海軍這次再編足「一次買齊」岸置魚叉飛彈的866億元，勢必與相關的國防預算形成排擠情況，不然就是又要再追增特別預算，將造成政府預算的嚴重吃緊及債務上升。

時代力量立委陳椒華表示，時力黨團一向認為國家預算應要花在刀口上，尤其因應中國的恐嚇威脅，國防預算更應該妥善運用，採購有利於防衛台灣的軍購。但面對過去如拉法葉艦弊案、獵雷艦弊案等軍購弊案導致國人的不信任感，國防部應清楚向立法院與社會大眾說明本次採購魚叉飛彈的發價書的更動及背後原因，以確保國人對我國國防預算的運用有充足的信心。