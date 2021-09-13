漢光首日演習 幻象2000掛載「法國麵包」降落佳山基地

漢光37號演習今天展開，其中空軍新竹基地幻象戰機，飛往花蓮進行「戰力保存」及「戰力部署及支援」，這次幻象2000掛載暱稱「法國麵包」的電戰莢艙，同樣降落佳山基地。

漢光37號實兵實彈演練13日至17日舉行，前2天先進行戰力保存的戰術，模擬共軍來襲，駐守西部的各式戰機，轉場至花蓮佳山基地，再由台東起飛到外海轟炸。不過受疫情影響，今年規模採縮小兵力演練。

這次演習中最受矚目的是，很少公開的幻象2000戰機掛載ASTAC電子情報偵蒐莢艙，長4.1公尺、重400公斤，長條形的外表被暱稱為「法國麵包」。曾多次在國軍年度漢光演習中擔任幻象戰機的電偵任務，偵蒐距離達80公里，可針對中國沿海防空陣地及敵機，實施雷達參數蒐集。