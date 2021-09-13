漢光演習今展開 蔡英文曝包括生物疫病醫療演練

漢光演習於今天起至9月17日舉行，蔡英文總統在臉書指出，每年國軍所有軍種、所有單位的弟兄姊妹們，都會依照戰時狀況來進行演練，從捍衛領空、保衛海疆，再到陸上的國土防衛，24小時都不會間斷；今年的漢光演習實兵驗證，時間是今天到本周五，「在疫情影響下，國軍一面兼顧防疫，一面維持精實的操演，我非常肯定。」

蔡總統說，第一天的演習，重點除了「重要目標防護」、「戰力保存」外，也進行了生物疫病醫療演練，模擬遭受生物戰劑攻擊時的應變；雖然南部下大雨，但是還是看到了弟兄姊妹同心協力，依序完成人員、車輛、裝備的除汙及傷患檢傷分類、救治、後送等一連串的應變處置。這樣的演練，構成了國家安全堅實的基礎。

蔡總統說，接下來，還有佳冬戰備道戰機起降、聯合反登陸實彈射擊、城鎮作戰等科目將要依序展開。這是一場國軍戰訓的考驗，也是台灣向世界展現守護家園決心的時刻，她也請大家一起來關注國防部發言人、中華民國陸軍、中華民國海軍、中華民國空軍及青年日報臉書專頁，一起替國軍加油。