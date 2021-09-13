美方迫使我國購魚叉飛彈？民進黨團：沒違背建軍準則

傳出美方迫使我國，一次購足100套魚叉飛彈系統，無法分批購置，迫使海軍編足866億元的預算。民進黨立法院黨團指出，面對中共軍力近年大幅成長，台灣發展不對稱戰力有其必要性，將一百套魚叉飛彈列為優先的預算編列，沒違背國防部建軍原則。

黨團書記長蔡適應說，魚叉飛彈購買是因應台海防衛作戰重要防衛，主因是中共軍力近年大幅成長，對台灣完成軍事力量部署，台灣不能坐以待斃，因此發展不對稱戰力有其必要性，去年度國防部送到立法院機密預算報告書，就提到準備要購買一百套魚叉飛彈系統，會根據預算狀況與否做排序，今年度編在公開預算，跟過去長期以來，國防部的防衛作戰是一致，一百套魚叉飛彈列為優先預算，沒違背國防部建軍準則。

媒體問到，國軍落實「一機一庫」目標20年，不過預算有限只有台中清泉崗基地、台東志航基地啟動更新工作。其他基地機棚、機庫已使用近60年，幾乎沒有抗炸及防鏽保護力，甚至被監察院二度糾正。

蔡適應說，隨著武器日益進步，戰機在地面上機場的戰力保存顯得重要，漢光演習主要科目有所謂戰力保存科目，從西部沿海機場轉移到東部基地，主要是花蓮或台東基地有天然相關設施，對戰鬥機戰鬥保存有更好效果；監察院糾正許多次軍事目標能夠要求落實「一機一庫」，國防部除了面對中共武力威脅，西部沿海基地的戰力保存效果、抗炸機棚很重要，應該儘速完成相關預算編列。