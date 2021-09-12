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國軍士官比士兵多！國防部：士官役期長、專業熟練

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍新年度預算書顯示，國軍的士官比士兵人數多1倍，官士兵比例有失衡之慮。 國防部今天表示，這是考量敵情威脅、作戰任務、兵役制度及先進武器裝備的獲得，在人員的配比上作適度的調整，以役期長、專業熟練的士官為主，士兵為輔，以符人才長留久用需求。圖／陸軍六軍團
國軍新年度預算書顯示，國軍的士官比士兵人數多1倍，官士兵比例有失衡之慮。 國防部今天表示，這是考量敵情威脅、作戰任務、兵役制度及先進武器裝備的獲得，在人員的配比上作適度的調整，以役期長、專業熟練的士官為主，士兵為輔，以符人才長留久用需求。圖／陸軍六軍團

國軍新年度預算書顯示，國軍的士官比士兵人數多1倍，官士兵比例有失衡之慮。 國防部今天表示，這是考量敵情威脅、作戰任務、兵役制度及先進武器裝備的獲得，在人員的配比上作適度的調整，以役期長、專業熟練的士官為主，士兵為輔，以符人才長留久用需求。

媒體報導，根據新年度國防預算書顯示，國軍總員額之國內人員其中，軍官36232人、士官89706人、土兵44127人、另學生11244人、文(教)職1067人、聘5181人、駐外人員103人。 但合理的官士兵比例，應是1：2：2，以預算書披露的國軍總員額，軍官比例相當合理，但士官與士兵比例卻失衡，士官近9萬人，士兵卻不到45000人，士兵人數僅士官一半。國軍的士官比士兵人數多1倍，官士兵比例有失衡之慮。

國防部今（12）日表示 ，各國有關官、士、兵的配比，考量敵情威脅、作戰任務、兵役制度及先進武器裝備的獲得，在人員的配比上作適度的調整，以役期長、專業熟練的士官為主，士兵為輔，以符人才長留久用需求。

國防部指出，國軍現以募兵制為主，人力結構已由短役期義務役人力，調整為長役期之志願役，以熟稔各項專業武器操作，俾利訓練成果保持，與美、日等募兵制國家配比概等，符合國軍兵役制度轉型目標。籲請社會各界支持國防專業。

國軍 國防部 募兵制

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