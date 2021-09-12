國軍漢光37號演習實兵驗證明展開 聯雲、聯興均取消

國軍「漢光37號演習實兵驗證」，將自明（13）日起展開，實施至17日，15日將在屏東佳冬戰備道實施四型戰機起降操演。今年漢光實兵取消聯雲空降操演與聯興兩棲登陸操演。

國軍「漢光37號演習實兵驗證」受疫情影響，延至9月13日至17日舉行，國防部曾表示，操演中佳冬戰備跑道的重點驗證科目都會依照計畫執行，並以防疫為優先考量。這次演習結合第三季戰備任務訓練，不會特別邀請外軍參與。

國防部今表示，「漢光37號」實兵演習明日起舉行，明日起計畫開放台南勞工育樂中心的「生物疫病軍民醫療能力整合」、14日花蓮第二作戰區「夜間戰術機動」、高雄第四作戰區台南喜樹海灘「阻絕設置」等操演科目供媒體採訪。

依照慣例，明天國軍將發出「電光操演」等各式緊急召回電令，部隊正式進入操演，依序第一階段為「戰力防護」，西部戰機疏散至東部佳山基地等地隱蔽，待命出擊。而據了解，今年因應戰備道起管制，實兵科目取消傘兵空降奪取要地、地面反制的聯雲操演；而有網友實地考察往年實施聯興兩棲登陸操演的加祿堂海岸，發現均無整備，研判這項操演也取消。