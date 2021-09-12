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海巡署證實 5艘日本海保廳艦船進入台灣海峽機動避風

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
5艘來自日本海上保安廳11管區包括直升機巡防艦「宇流磨」號(如圖，うるま, PLH-04)等船艦，在本月11日深夜陸續進入台灣海峽由北向南航行。圖／日本海上保安廳第11管區官網
5艘來自日本海上保安廳11管區包括直升機巡防艦「宇流磨」號(如圖，うるま, PLH-04)等船艦，在本月11日深夜陸續進入台灣海峽由北向南航行。圖／日本海上保安廳第11管區官網

5艘來自日本海上保安廳第11管區的護衛船，11日深夜進入我台灣海峽航行，海岸巡防署今日證實，這5艘日本艦艇是因應璨樹颱風進入海峽進行「海上機動防颱」，事前曾向海巡署通報，我方全程掌握。

5艘來自日本海上保安廳的船艦，在本月11日深夜陸續進入台灣海峽由北向南航行，分別為直升機巡防艦「宇流磨」號(うるま, PLH-04)、「沖繩」號(おきなわ, PLH-06)、1000噸級巡防艦「池間」號(いけま, PL-86)、「多良間」號(たらま, PL-85)、「栗國」號(あぐに, PL-89)。艦艇開啟AIS詢答系統，受到關注。

海岸巡防署表示，日方船艦是從釣魚台海域延彭佳嶼24浬外海域進入台灣海峽，持續於中線以東、24浬外往南自由航行避風，艦隊分署適時與日船通聯，海巡署均全程掌握。

據了解，日本海上保安廳第11管區轄區屬那霸、沖繩至與那國島，艦艇若要返回日本本土執行防颱，距離太遠，因此視颱風路徑到台灣海峽進行海上機動防颱，此舉已有慣例，事前也都會向海巡署聯繫。

海巡署 日本 台灣海峽

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