還有榮民魂魄鑿山開路？ 傳馮世寬親祭「任務解除」敕令

退輔會主委馮世寬日前親赴全台16個榮家祭奠榮民英靈，有媒體人披露馮是因上周末「濟公活佛降示」，告訴馮至今「還有榮民在鑿山開路」，因此主委日前特別去屏東榮家祭祀，並於儀式中親自在亡故榮民牌位前，將「任務解除」敕令，燒給榮民前輩。

對此，退輔會上午表示，馮世寬感念榮民前輩不畏犧牲保衛國家，又不怕艱難積極投入國家十大建設，所負任務皆圓滿完成，特於中秋節前率有關同仁至各榮家榮靈祠祭祀，請英靈永息。馮世寬悼念榮民英靈是源於中華文化慎終追遠，與迷信無關。

與馮世寬交好的媒體人劉文孝本月10日在臉書以「你說大鵬迷信嗎？」為題貼文表示，本周馮世寬巡迴16個榮家視察。又因為上周末「濟公活佛降示」，告訴「大鵬」「還有榮民在鑿山開路」！因此他日前特別去屏東榮家祭祀，並於儀式中親自在亡故榮民牌位前，將「任務解除」敕令，燒給榮民前輩。

劉文孝表示，許多部屬對馮世寬的真誠非常感動。而他作為昔日榮民之後，也對馮表示感佩。