美迫我須一次買足百套魚叉 866億元強迫立法院埋單

海軍對美採購100套岸置魚叉飛彈系統，因預算緊絀，曾向立法院允諾先買32套，其餘68套須視陣地部署、人力編制、美方產製能量甚至敵情威脅變化，另行籌購，也透過簽訂發價書向美表達這項意願。但月前在美方國安高層強勢要求我方必須「一次買齊」下，海軍因此被迫提交新發價書，一次編足高達866億元預算，採購百套魚叉與陣地興建預算，要求立法院埋單，而因排擠效應，也成為國防部必須另編2400億元特別預算支應量產國造飛彈、造艦的原因。

對相關說法，國防部表示，對臆測內容，不予評論。另據證實，國防部已將量產飛彈、造艦的特別條例草案提報行政院審核，草案明定特別預算上限為新台幣2400億元，規劃最快提報16日行政院會通過，送請立法院審議。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興日前為文透露，針對岸置魚叉飛彈系統採購案，由於魚叉岸防飛彈系統與國造的雄二機動發射型有性能與功能的重疊，加上所需金額龐大可能排擠其他軍事投資預算，所以我軍方其實自始至終都態度意興闌珊，半推半就。海軍甚至原本希望能先採購一部分，也就是為什麼第一階段發價書只涵蓋了32套系統與部分飛彈，而其餘部分則視日後預算狀況再決定是否、何時執行。

他進一步說，但美方對此十分堅持，美國國家安全會議印太事務協調官坎伯（Kurt Campbell）甚至在5、6月間與我方國安高層溝通時直接點名此案必須賦予更優先的排序，敦促我方盡速全案執行。這就是為什麼第一階段的發價書6月中旬才簽訂，隨即在8月底又提交修訂的第二階段發價書給台灣。

知情立委證實，海軍針對採購魚叉的「迅捷專案」，確曾向立法院允諾第一期只採購32套，其餘68套待預算、人力、陣地甚至敵情變化考量後，另於112至117年再行籌獲。但國防部不但將此案挪至111年度公開預算案，且預算一次編足866億134萬9000元，甚至比美方公布額度多出189億元，經了解是陣地興建費用，舉措明顯是代美強迫立法院埋單。

立委研判，這就是造成國防部必須因此另編2400億元生產飛彈、造艦預算的原因，也因此排擠其他國造飛彈、造艦預算，美方要求我優先「付錢」，影響我建軍順序之舉可議。