快訊

幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

漢光演習前 軍友社慰勞陸軍關指部

聯合報 / 記者程嘉文
軍友社慰勞陸軍關指部，理事長李棟樑致贈慰問金與秋節禮品給營長蔡志泓。記者程嘉文／攝影
軍友社慰勞陸軍關指部，理事長李棟樑致贈慰問金與秋節禮品給營長蔡志泓。記者程嘉文／攝影

國軍漢光37號演習的實兵科目，將於下周一（13日）展開。中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，今天前往新北市淡水河口的陸軍關渡指揮部河防營慰問，提前向官兵祝賀中秋節。這也是今年漢光演習進行前，軍友社最後一場勞軍：本周二李棟樑等人，曾前往五指山國軍示範公墓，慰勞後備指揮部軍墓組官兵。

營長蔡志泓中校歡迎來賓時表示，自己到任近兩年，李棟樑已經三次到河防營慰問官兵，勤跑基層令所有官兵都很佩服。李棟樑則說，關指部捍衛首都的安全，每天24小時都要戒備，防區冬冷夏熱，相當辛苦，自己本就該常來看看大家，表達社會各界對國軍官兵的感謝與關懷。

關指部聯兵第一營負責淡水河口的防衛任務，擁有M60A3戰車、CM33雲豹裝甲車、M106迫砲車等裝備，在下周的漢光演習實兵操演中，將要演練以火力封鎖淡水河口，防止敵人溯河突擊台北的企圖。

軍友社慰勞陸軍關指部河防營，理事長李棟樑致贈秋節禮品給官兵。記者程嘉文／攝影
軍友社慰勞陸軍關指部河防營，理事長李棟樑致贈秋節禮品給官兵。記者程嘉文／攝影

漢光演習 淡水河 國軍

延伸閱讀

蔡英文視導國軍三單位 勉勵國軍漢光演習全力以赴

萬安演習9/15登場 人車不管制、發送告警簡訊

「天候考驗也是演練意義！」目擊航迷：現場應變算明快

目擊者驚嚇！漢光預演戰機降落衝出跑道 機頭插入土裡

相關新聞

漢光演習前 軍友社慰勞陸軍關指部

國軍漢光37號演習的實兵科目，將於下周一（13日）展開。中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，今天前往新北市淡水...

明年國防預算飆高 費鴻泰：配合某些國家擴編軍事費用

國防部明年預算再飆高，國民黨團總召費鴻泰上午表示，國軍應要擁有足夠打擊力量，但不是無窮盡的軍事競賽；台灣內需服務業慘，薪...

國防預算創新高 在野黨：從嚴審查 錢要用在刀口

國防部明年所編列預算規模達4717億元（含新式戰機特別預算及特種基金），創歷年新高。民眾黨立法院黨團副總召高虹安表示，錢...

塔江艦成軍 防空戰力升

蔡英文總統昨天到海軍蘇澳中正基地出席「塔江軍艦成軍暨快速布雷艇交艇典禮」，親自宣布成軍命令，象徵塔江軍艦正式加入海軍捍衛...

塔江艦成軍 隨艦安裝最新海劍二型飛彈

蔡英文總統今天到海軍蘇澳中正基地出席「海軍塔江軍艦成軍暨快速布雷艇交艇典禮」，蔡總統親自宣布成軍命令後，象徵塔江軍艦正式...

塔江艦成軍與快速布雷艇交艇 國艦國造再往前一步

國艦國造重要里程碑塔江艦今天成軍，蔡英文總統一早與國防部長邱國正及海軍司令劉志斌等一同出席典禮，蔡總統並登艦視導，也在艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。