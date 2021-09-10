漢光演習前 軍友社慰勞陸軍關指部

國軍漢光37號演習的實兵科目，將於下周一（13日）展開。中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，今天前往新北市淡水河口的陸軍關渡指揮部河防營慰問，提前向官兵祝賀中秋節。這也是今年漢光演習進行前，軍友社最後一場勞軍：本周二李棟樑等人，曾前往五指山國軍示範公墓，慰勞後備指揮部軍墓組官兵。

營長蔡志泓中校歡迎來賓時表示，自己到任近兩年，李棟樑已經三次到河防營慰問官兵，勤跑基層令所有官兵都很佩服。李棟樑則說，關指部捍衛首都的安全，每天24小時都要戒備，防區冬冷夏熱，相當辛苦，自己本就該常來看看大家，表達社會各界對國軍官兵的感謝與關懷。