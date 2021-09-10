國防預算創新高 在野黨：從嚴審查 錢要用在刀口

國防部明年所編列預算規模達4717億元（含新式戰機特別預算及特種基金），創歷年新高。民眾黨立法院黨團副總召高虹安表示，錢要用在刀口上，將嚴加了解預算如何使用；時代力量黨團總召邱顯智則認為，台海危機確實存在，中共對於台灣的野心始終也沒有放棄，至於這些預算到底有沒有實際需要，將從嚴審查。

高虹安說，目前台灣的國防預算比例，還沒有達到國外的標準，但錢到底用在哪些項目，以及這些項目到底有沒有辦法保家衛國，都將嚴加了解，此外，國軍軍紀、戰鬥意志提升，也是相當重要的部分。