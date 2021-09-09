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塔江艦成軍 隨艦安裝最新海劍二型飛彈

聯合報 / 記者丘采薇／宜蘭即時報導
蔡英文總統今天到海軍蘇澳中正基地出席「海軍塔江軍艦成軍暨快速布雷艇交艇典禮」並登艦視導。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統今天到海軍蘇澳中正基地出席「海軍塔江軍艦成軍暨快速布雷艇交艇典禮」並登艦視導。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統今天到海軍蘇澳中正基地出席「海軍塔江軍艦成軍暨快速布雷艇交艇典禮」，蔡總統親自宣布成軍命令後，象徵塔江軍艦正式加入海軍捍衛海疆的戰鬥序列。海軍司令部也指出，塔江艦隨艦安裝之海劍二型飛彈，在防空及反艦飛彈攔截效能上更符合海軍作戰需求。

海軍司令部表示，塔江軍艦官兵於今年1月開始執行接艦任務，歷經逾9個月努力，依期程完成各階段的裝備安裝與測試驗收，並在通過各項嚴格訓練及裝備整合測試後成軍，正式加入海軍行列，隸屬海軍131艦隊。

海軍司令部也指出，塔江軍艦具高機動性及快速打擊能力等特點，艦上多項系統及武器配備均為我國最新研發之裝備。此外，隨艦安裝之海劍二型飛彈更是我國中科院研製之最新型防空飛彈，在防空及反艦飛彈攔截效能上更符合海軍作戰需求。

海軍司令部強調，我國四面環海，位處南海與東海的交界，是西太平洋海上交通、經濟及軍事的重要樞紐。維護台海安全及維持我國海上交通線的暢通，是全體海軍官兵的責任與使命，每位官兵將秉持犧牲奉獻、同舟共濟的忠義軍風，戮力戰訓本務，勤訓精練，建立可恃戰力；期望全民能夠繼續支持國防政策與海軍新一代兵力整建工作，以強化自我防衛力量，確保國家安全。

關於塔江艦的性能，艦長劉學謙少校受訪時指出，塔江艦有防空飛彈與對空雷達，防空飛彈共有16枚；火砲部分有艦首的76砲及艦尾的方陣砲；飛彈則搭載雄三、雄二飛彈及海劍二型防空飛彈，總共28枚，速度可以達到40節以上。

劉學謙也表示，為了達成任務，他帶領官兵一起學習，完成接裝訓練，並依期程執行各階段裝備安裝與測試驗收，經龍德造船廠、中科院與海軍三方共同嚴格完成測試與檢驗合格後，正式加入海軍的戰鬥行列。

輪機長陳奕嘉上尉受訪表示，接艦期間他負責輪機部門與船廠之間溝通協調，掌握每日造艦工程、課程安排、人員調度。塔江軍艦與傳統艦艇最大的差別，在於能從輪機控制室遠端遙控輪機裝備、主機、發電機裝備，在緊急狀況發生時能做快速處置，降低災害風險與發生，也是海軍首艘引進「整合載台管理系統」軍艦，從機控室就可以遙控緊急停車。

海軍 飛彈 塔江

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