國艦國造塔江艦成軍 蔡總統：海軍捍衛海疆如虎添翼

蔡英文總統今天到海軍蘇澳中正基地出席「海軍塔江軍艦成軍暨快速布雷艇交艇典禮」，塔江艦為國艦國造重要里程碑，除國防部長邱國正及海軍司令劉志斌等，過去負責推動國艦國造的前參謀總長黃曙光今天也一同出席。典禮過後，蔡總統登鑑視導，也在艦上向媒體揮手。

首艘「塔江軍艦」去年12月15日在龍德造船廠舉行下水暨命名典禮，由蔡總統親自命名，今年5月在蘇澳外海完成航海性能廠測，並參與成功級軍艦的海劍二防空飛彈系統的防空實彈射擊科目，近期完成海上作戰測評項目。7月27日於蘇澳龍德造船廠舉行交艦儀式，由邱國正主持。

「塔江」取自台東縣的塔瓦溪，塔瓦溪屬於原住民排灣族的生活領域，但排灣族人天性具有不畏艱難，驍勇善戰之精神。蔡總統今天致詞時表示，今天是塔江軍艦成軍及快速布雷艇交艇的大日子，還記得去年12月中，為即將下水的塔江軍艦命名，見證了國艦國造的成就，「當時我曾說，這是展現我們全方位捍衛海疆的決心，也是展現台灣國防研製的能量。」

蔡總統說，不到一年的時間，塔江軍艦達成了的作戰測評、順利成軍及第二艘快速布雷艇交艇，這整個的進度如期、如質完成了。這樣的成績值得肯定，更證明了在國防自主的路上，不論遇到什麼樣的困難，都能夠一一克服。不但用具體的成果打破了所有的抹黑和質疑，塔江軍艦的優異性能也獲得國際的認同，成為台灣之光。

蔡總統說，謝謝海軍官兵、中科院及龍德公司的團隊同仁，長期以來為國艦國造政策努力打拚，大家都辛苦了。今天也有立法委員林淑芬、陳歐珀及王定宇在場，感謝委員對國防預算的審議和支持。

蔡總統說，從今天開始，塔江軍艦就要擔負起戰備任務。塔江軍艦不僅更具匿蹤性、航行穩定性，更是海軍首艘具備防空能力的小型艦船。相信有了這艘軍艦的加入，對海軍捍衛海疆的任務，更能夠如虎添翼。

蔡總統也強調，「我也要以「塔江」兩字來期許各位，都能夠如同塔瓦溪的排灣族人一般，不畏艱難，秉持著驍勇善戰的精神，戮力執行各項戰訓任務，讓國人看見中華民國國軍，守護國家、守護家園的信心和信念。最後，我要再次感謝海軍、中科院，以及所有參與國艦國造的廠商。因為有各位的努力，讓我們的國艦國造政策，能夠不斷前行。」