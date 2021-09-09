共軍主力艦日前同時出現我東部海域 專家籲關注

根據日方資訊，解放軍東部戰區海軍主戰艦052D、052C飛彈驅逐艦及現代級飛彈驅逐艦，日前曾同時出現在台灣東部海域。有專家認為，「漢光37號演習實兵驗證」在即，應對解放軍常態化的新情勢，國軍務必再三小心！

根據日本防衛省統合幕僚監部於昨（8日）晚公布的報告，052D飛彈驅逐艦「淄博號」（舷號156）、現代級飛彈驅逐艦「杭州號」（舷號136），於9月3日分別通過宮古海峽，於9月5日會合052C飛彈驅逐艦「鄭州號」（舷號151），通過台灣及與那國島間的台灣東部海域北駛。

呂禮詩今天在臉書貼文提醒，日本《產經新聞》8月30日報導，自去年底起解放軍常態化部署一艘軍艦在台灣及與那國島間的台灣東部海域，亦派遣二艘軍艦部署在釣魚台北方北緯27度線以北的東海。很顯然的，9月5日通過台灣東部海域北駛的東部戰區海軍主力艦，就是日本定位的「提高軍事緊張的行動」。

呂禮詩表示，「漢光37號演習實兵驗證」在即，目前無法得知海空兵力是否一如以往般前往東部進行戰力保存，不過應對解放軍常態化的新情勢，務必再三小心！