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國軍漢光實兵展開精神動員 動漫影片超吸睛

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍漢光37號演習實兵驗證將於本月13日展開，今年全軍精神動員素材，由國防部心戰大隊製作一部動漫風格濃厚的動畫。圖/取自國防部影片
國軍漢光37號演習實兵驗證將於本月13日展開，今年全軍精神動員素材，由國防部心戰大隊製作一部動漫風格濃厚的動畫。圖/取自國防部影片

國軍漢光37號演習實兵驗證將於本月13日展開，今年全軍精神動員，由國防部心戰大隊製作一部動漫風格濃厚的動畫，呼籲官兵在操演中爭取自己的榮耀印記，讓自己更走路有風。

國防部在漢光演習前夕，於社群媒體刊登「原來，這才是長大」動畫，並將在9日莒光日中播出，作為漢光演習前導宣傳影片。

軍方表示，這部影片用受年輕族群喜歡的動畫呈現，由心戰大隊官兵自己操刀完成，就是希望引起年輕官兵的共鳴。比較特別的是，國防部這次不以真實各項軍武操演等「硬實力」的畫面為素材，而轉以「軟實力」心理素質與精神戰力層面為訴求，搭配國軍年度規模最大的漢光演習，傳達國軍官兵是具有精神戰力與戰鬥意志的軍隊。

軍方指出，影片內容非常貼近大家的兒時記憶，先用大家都有過的成長經驗為開端，描述小男生偷騎摩托車、抽菸，小女生擦媽媽的口紅、穿高跟鞋。從這些大部分的人都經歷過的童年，延續到「長大不是能做哪些事，而是有能力去照顧別人」，強調國軍官兵不畏勤訓精練的辛苦，永遠挺立在國家的最前線。

國防部希望透過影片，表達官兵心中懷抱「因為我，國人安心；因為我，國家安全；因為我，國人幸福；因為我，國旗飄揚」的信念，並藉以勉勵官兵勇敢面對挑戰，有能力才能扛責任，有能力才能不畏苦，更期盼國人繼續給予支持與鼓勵。

漢光演習 國軍 國防部

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