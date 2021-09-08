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佳冬戰備道啟用完成預演 駕F-16V戰機衝出跑道飛官停飛一個月

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍本月1日在屏東空軍基地執行「佳冬戰備道啟用」預演時，一架參演F-16V雙座型戰機在屏北機場預演降落時衝出跑道，機頭甚至插進土中。圖／民眾提供
空軍本月1日在屏東空軍基地執行「佳冬戰備道啟用」預演時，一架參演F-16V雙座型戰機在屏北機場預演降落時衝出跑道，機頭甚至插進土中。圖／民眾提供

空軍將在本月15日在屏東佳冬戰備道實施戰備道起降操演，作為漢光37號實兵驗證的重點科目，參演機群今天在屏東基地完成最後一次全兵力預演。日前預演時衝出跑道的F-16V戰機，近兩次操演都完美落地，而據軍方調查，衝出跑道原因在於人為操控因素，當日駕機的前座飛行員遭停飛1個月，任務也換人執行。

因應佳冬戰備道啟用操演的空域運用，軍方取消漢光演習實兵驗證原在屏東一帶舉行的聯雲空降操演，將空域提供戰機進場所需。今年參演屏東佳冬戰備道起降參演的戰機，主要包括F-16V、IDF、幻象2000-5與E-2K空中預警機4架，周邊空域有一架航特部UH-60M黑鷹直升機警戒。空軍連日在屏東空軍基地進行預演，今天上午操演是最後一次預校，戰機依次落地，等待15日在佳冬戰備道實際驗證。

空軍本月1日在屏東空軍基地執行「佳冬戰備道啟用」預演時，一架參演F-16V雙座型戰機在屏北機場預演降落時衝出跑道，機頭甚至插進土中。事發後空軍展開調查，認為飛行員選擇的降落點、落地空速與捕抓鈎降落傘運用時機都待檢討，認為事故原因屬人為，當日事故機的前座飛行員因此停飛一個月，操演任務換人執行。

屏東 空軍 戰機

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