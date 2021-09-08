颱風擾軍演？ 軍方評估璨樹颱風對台影響力到13日止

璨樹颱風增強速度驚人，襲台可能性高，將掃過台灣南部，是否將影響國軍月中在南部舉行的漢光37號演習實兵驗證項目，尤其是15日將進行的屏東佳冬戰備道啟用操演？根據空軍氣象聯隊目前的研判，璨樹颱風環流影響台灣應到13日為止，目前相關演習規劃不變，但會按天候變化滾動修訂。

對此，國防部發言人史順文上午表示，國軍對天候可能造成演習的影響，都有預判及因應作法，並依照天候狀況調整演習的執行方式。

中央氣象局說，璨樹颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位置在關島西北西方1270公里之海面上，即鵝鑾鼻東南東方1500公里海面上，以每小時16轉19公里速度，向西轉西北西進行。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，美國氣象單位8月用「爆炸性發展」形容艾達颶風的快速增強，現在我們看到第14號颱風璨樹，增強速度更驚人，「這個颱風要很謹慎應對」。

國軍漢光37號演習實兵驗證預計在13日發布電光操演開始，將實施到17日，在全國各地展開戰力保存、兩棲登陸等各項操演，今年操演重點在南部八軍團，其中以15日的佳冬戰備道啟用為重點，預定邀請蔡總統親臨校閱。

據了解，空軍氣象聯隊目前掌握璨樹颱風的動向，經電腦數據研判其外圍環流對台灣的影響力，應至13日為止，不影響15日戰備道啟用操演，目前操演動次仍按原規劃推動。但屆時會以13日的電腦數據作為最後研判依據，再按實際狀況進行調整。

今年參演屏東佳冬戰備道起降參演的戰機，主要包括F-16V、IDF、幻象2000-5與E-2K空中預警機共4架。