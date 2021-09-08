南韓擁潛射彈道飛彈 揭仲：我「潛艦國造」毋須比照

韓聯社七日報導南韓海軍成功試射國產潛射彈道飛彈（ＳＬＢＭ），中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，南韓開發這種未配備核彈頭的短程潛射彈道飛彈，應該是要在北韓發動核打擊前，先對北韓手中數量有限的核彈頭儲存地點，進行先制攻擊。而我國進行中的「潛艦國造」毋須改設計比照。

揭仲表示，南韓之所以要開發這種未配備核彈頭、射程僅約五百公里的短程潛射彈道飛彈，應該是要利用潛艦的匿蹤特性，打擊特定的北韓地下掩體和坑道，研判是為了能在北韓發動核打擊前，先對北韓手中數量有限之核彈頭的儲存地點，進行先制打擊。

但對我國是否也該開發類似的短程潛射彈道飛彈，並裝備在國造潛艦上，揭仲則持保留的態度。

揭仲指出，雖然用潛艦發射短程彈道飛彈可增加我軍彈道飛彈的存活率，並可擴大攻擊範圍。但我國的資源有限，就算研發成功，生產數量也不可能太多，且又不具備核彈頭，而中國大陸的彈道飛彈發射陣地、防空飛彈陣地、主要及預備指揮所、機場與港口等目標數量眾多，與北韓只有少數核彈頭的情況完全不同。這些耗費大量資源、卻又不可能生產太多數量的短程潛射彈道飛彈，對增加我軍源頭打擊能量的助益並不大。

揭仲認為，比較合理的做法，是把研發與生產這些短程潛射彈道飛彈的資源，用來增加雄二E巡弋飛彈等技術比較成熟的兵器數量，這樣反而能用同樣的資源，換取更多的長程精確打擊火力。

揭仲也說，在潛艦國造挑戰仍多的情況下，若為了發射短程潛射彈道飛彈而去對設計進行大幅修改，只會替國造潛艦增加極大的變數，並不合理。