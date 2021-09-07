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國安局持續整建機敏資安設備 「五眼聯盟」我們來了？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
我國緊鄰中國大陸，被國際視為掌握共軍動態與政情的重要情報區域，國安局去年起陸續針對所屬掌理國家網域安全情報蒐研有關事項的「第七處」與科技中心，採購高階電腦設備、建置機敏網路情資分析單位，以與「國際」情報單位接軌。明年將持續投入一億餘元預算，充實相關資安實驗室設備。圖／取自GOOGLE EARTH
我國緊鄰中國大陸，被國際視為掌握共軍動態與政情的重要情報區域，國安局去年起陸續針對所屬掌理國家網域安全情報蒐研有關事項的「第七處」與科技中心，採購高階電腦設備、建置機敏網路情資分析單位，以與「國際」情報單位接軌。明年將持續投入一億餘元預算，充實相關資安實驗室設備。圖／取自GOOGLE EARTH

我國緊鄰中國大陸，被國際視為掌握共軍動態與政情的重要情報區域，國安局去年起陸續針對所屬掌理國家網域安全情報蒐研有關事項的「第七處」與科技中心，採購高階電腦設備、建置機敏網路情資分析單位，以與「國際」情報單位接軌。明年將持續投入一億餘元預算，充實相關資安實驗室設備。

國安局111年預算案送立法院待審，在「情報行政」項下編列高達1億餘元預算，以情報建築與設備為名，大幅更新、擴建科技中心等單位機房與資訊設備，新建資安防禦數位演練平台教室、網路空間技能培訓場域與網安及密碼實驗室，並更新衛星影像處理研析設備，明顯為某項國際情報交流作準備。

國安局在情報行政項下為負責資訊業務的第七處編列大筆採購資安裝備預算，建置包括資安防禦數位演練平台教室、網路空間技能培訓場域電腦設備、網安及密碼實驗室，另包括衛星影像處理研析設備更新。而科技中心資訊機房及作業空間更新則已進入第二階段。新建置的網安平台，都整合嚴密門禁與營安攝錄系統，設定為閒人勿入的機密空間。

據了解，這些以平台、實驗室為名的資訊單位，事實上都是接收國際情報、進行網路攻防的機敏單位。國安局採購相關設備，務使其能與「國際」接軌。

知情立委透露，國安局與國防部過去與友盟合作情報蒐集，多以無線電訊號為主，近年則轉向網路情報分享，兩個單位近年都有相同標準的資訊裝備採購，疑為在美方牽線下，納入國際五眼聯盟作準備。

所謂五眼聯盟（英語：Five Eyes，縮寫為 FVEY），是由五個英語圈國家所組成的情報聯盟，在英美協定下組成的國際情報分享團體，成員國包括澳大利亞、加拿大、紐西蘭、英國和美國。五眼聯盟的歷史最早可以追溯到第二次世界大戰，同盟國所發布的大西洋憲章。

國安局 資安 紐西蘭

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