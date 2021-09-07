共機圖霸我西南防空識別區 國防部委學界研究管理措施

因應共機在西南空域我防空識別區（ADIZ）內密集實施操演，國軍計畫委由學界執行「防空識別區內軍用航空器之管理作為與法理依據」研究計畫，希望能在精進防務時確定法理依據，進一步應對共軍機艦在西南空海域的活動。

前國防部長嚴德發曾在立法院公開表示，我方預判，中國將南海島礁軍事化，日前也宣布行政區管轄，加上在艦艦在西南空海域的活動，是在為劃設「南海防空識別區」鋪陳，研判這個識別區北方邊緣就在我西南空域。

中華民國防空識別區（ADIZ）一般認為是1950年代初，我與日本、大韓民國和菲律賓的防空識別區，由美軍協助劃定，但並沒有法律約束效力，僅作為防務識別之用。共軍軍機近一年多來持續闖入我西南防空識別區，我空、海軍耗用大筆人力、軍費持續反制。

因應防空別識區並無積極法律效力可遏止共軍襲擾，國防部計畫明年耗資50餘萬元，委由學界進行「防空識別區內軍用航空器之管理作為與法理依據」研究計畫，作為防務部署參考。

此外，國防部明年也啟動華美戰略能力合作研究案，派員赴美國部戰略能力辦公室，交流雙方戰略能力研發成果，反制未來威脅，同時維繫華美雙方戰略溝通管道。