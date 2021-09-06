影／共機頻擾台 綠委：在野反國防預算增加司馬昭之心

中共5日派遣19架次軍機，侵擾我西南空域，創下今年單日第4多架次的紀錄。民進黨團書記長蔡適應今(6)日表示，國家安全絕對不是靠一紙和平協約，就能夠保障的，自我防衛才是國家安全最重要的一件事情，否則二次大戰就不會爆發，最近這段期間，中國軍機持續侵入我方ADIZ區域，更加的顯示出自我防衛安全，增加國防預算的重要性，可是仍有少數在野黨國會議員反對預算增加，這是司馬昭之心，路人皆知。

蔡適應指出，自己的國家自己救，國防預算編列以國防自主優先，不足之處採外購方式增加台灣自我防衛能力，去年向美方採購魚叉飛彈，跟既有的天空飛彈系統可達到高低配，或者相關不同系統的配合，做好台灣的防禦，至於飛彈數量到底要多少，這是由國防部就整體台灣防衛的構想來做計算。

蔡適應說，這些採購就是為了國家安全，這一次的國防預算書已送達立法院，未來是否還有新的特別預算，這由行政院國防部研擬中，若送到立法院後，我們會再繼續加以審議。