國軍新購機槍還要採用30年前設計？軍方疾呼研發新構型

國軍投入「提升後備戰力專案」，明（一百一十一）年度由陸軍編列預算投入近6億元，採購120公厘迫擊砲與T-75班用機槍。但部隊使用的T-75或M-249班用機槍，槍齡多高達28至29年，有知情人士建議軍方，應採取推陳方式，將新槍提供常備部隊，常備部隊現有的可用的舊槍，則移轉給新訓旅使用；同時建議比照採購T-75K3手槍模式，向軍備局要求提供新構型的班用機槍。

統計近三年度後備部隊戰力提升，國軍已投入近百億元預算採購後備部隊所需廿七萬餘件槍械與裝具，明（112）年則將繼續針對各作戰區新編成的「重要目標防護」守備隊，籌補火砲與個人裝具。

國防部111年度預算案指出，將編列4億2889萬1000元預算，採購2060班用機槍；同時編列1億5739萬3000元採購87門120公厘迫擊砲，預算合計5億8628萬4000元，將在民國115年前完成換裝。

針對班用機槍，據了解，常備部隊不管T-75或M-249班用機槍，已使用28至29年，建議陸軍採取推陳規劃，將新槍提供常備部隊，常備部隊現有堪用妥善的舊槍，則移轉給新訓用。

避免形成常備戰鬥部隊用老槍老砲、新訓部隊用新槍新砲的窘境。

此外，近年各軍種採購手槍時，品名雖為「T-75」90手槍，但都是最新的K3，而非第一代的T-75手槍。國造T-75機槍也已是30多年前的老舊設計，建議比照手槍採購，向兵工廠要求生產較新的構型。