海軍岸置魚叉飛彈興建本島場庫基地 預算逼近兩百億元

國防部在111年國防預算案中首度公開編列對美採購岸置型魚叉飛彈系統預算，但總額866億元比美方公布售我相關裝備的677億元台幣，整整多出189億元。海軍表示，多出的預算是興建國內基地之用，採購飛彈本身並未增加預算。

美國在去年10月宣布對台出售100套岸置型魚叉飛彈系統及相關設備，總價約為23.7億美元換算為677億台幣，根據國防部最新送交立院的明年度國防部公開預算內容顯示，岸置型魚叉飛彈系統的總經費調增至台幣866億元，增加經費的額度達到189億元。

但海軍官員解釋，魚叉案採購100套系統共400枚飛彈，並非僅發射車與飛彈，我方必須自建包括場庫在內的本島基地設施，189億元屬興建基地預算，886億元是總價格，並非增加預算。

國防部六月間曾公布對美採購械彈決標專案，我國透過中華民國駐美軍事代表團，以390億7560萬6478元對美採購飛彈一批。據證實，此案為海軍「迅捷專案」的魚叉海岸防禦系統（HCDS，Harpoon Coastal Defense Systems）第一期購案，我國採購初期為32套。

魚叉飛彈案是台美高層拍板定案的「特急件」，列為海軍最優先軍購項目，美方是在今年4月間提出發價書，我方簽署後，並向陸軍轟雷專案調控預算支付首期生效款，確定採購。