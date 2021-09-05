獨／對美軍購負荷重 國軍量產弓三飛彈剩餘預算被消失

空軍計畫明（111）年新建案對美採購「F-16型戰機遠距精準武器籌購案」與「高高空無人機系統」，兩案規劃將耗資近700億元預算。經比對110年與111年度預算案，去年原執行中量產國造天弓三型防空飛彈的「國軍陸基防空飛彈系統案」，在明年預算書上完全消失，弓三飛彈換裝恐陷入停頓。

對此，空軍司令部今（5）日表示，空軍各項預算，均依作戰需求如實編列，並獲立法院同意後方得執行，以依期程如質如預算獲得所需武器裝備。

知情官員則透露，空軍接裝、量產弓三的預算其實被挪移到國防部原計畫提出的2000億元採購飛彈特別預算中，因此未顯示在公開預算案中。但根據了解，國防部所規劃產製具「源頭打擊」能力飛彈與造艦經費的2000餘億元特別預算案，因排擠紓困預算，目前暫未獲行政院核准提出。

明年度國防部所屬單位預算案送抵立法院待審。國軍軍事投資方面，空軍新建對美採購「F-16型戰機遠距精準武器籌購」與4架MQ-9B海上衛士無人機（SeaGuardian）的「高高空無人機系統」，預算需求分別為470億8073萬元與217億2254萬餘元。

空軍原於去（110）年預算案中規劃，執行「國軍陸基防空飛彈系統案」。此案自104年就開始接裝，向中科院採購天弓三型防空飛彈，現已部分成軍，預算案原規劃明（111）年支出110億2247萬3000元，並計畫在113年度前完成全般弓三防空飛彈換裝成軍。

但比對今年與明年預算案，空軍執行中的「國軍陸基防空飛彈系統案」，非但明年度的預算無著，在新年度預算案原採購「一般裝備」項下，「完全消失」，取而代之的是對美新購「F-16型戰機遠距精準武器籌購案」與「高高空無人機系統」案。空軍採購國造防空飛彈案疑陷入停頓。

根據空軍原規劃，國軍陸基防空飛彈系統案，全案原編列748億3466萬3000元預算，自104年至110年已執行約600餘億元預算，111至113年，尚有約252億元預算待執行，尤其明年原規畫支出110億2127萬元，堪稱換裝期的高峰。但由此案在新年度公開預算書遭全案抺去，弓三換裝剩餘期程與預算恐面臨腰斬。