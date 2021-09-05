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獨／全民作戰總動員 國軍耗資百億投入後備戰力提升計畫

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部111年度預算案指出，陸軍將編列1億5739萬3000元預算案，採購87門120公厘迫擊砲。圖／軍聞社
國防部111年度預算案指出，陸軍將編列1億5739萬3000元預算案，採購87門120公厘迫擊砲。圖／軍聞社

國軍投入「提升後備戰力專案」，明（111）年度將投入近6億元，採購120公厘迫擊砲與班用機槍，並將全力訓練部隊熟悉裝備戰術。統計近三年度後備部隊戰力提升，國軍已投入近百億元預算採購後備部隊所需27萬餘件槍械與裝具，明年則將繼續針對各作戰區新編成的「重要目標防護」守備隊，籌補火砲與個人裝具。

國防部111年度預算案指出，陸軍將編列4億2889萬1000元預算，採購2060挺班用機槍；同時編列1億5739萬3000元採購87門120公厘迫擊砲。預算合計5億8628萬4000元，將在民國115年前完成換裝。今年首度編列的「國防部全民防衛動員署」預算，也計畫耗資1億92451萬1000元，採購40套國軍UHF（地）艦對空通信機供後備部隊使用，佔新編成動員署預算一半以上。

對於新採購機槍與迫擊砲，陸軍司令部言明是「提升後備戰力專案」使用。預算案中強調，鑑於國軍在防衛作戰中，將處於數量相對劣勢的現實，各項戰力講究作戰效率與兵力機動轉用，較敵反應更迅速、運動更靈活，以在戰術上制敵機先；另針對敵作戰重心與關鍵要害，發展提升後備戰力專案，運用簡、精準、操作容易的迫擊砲，阻殲進犯敵軍。並強化反登陸、反空降、機降、縱深地區連續反擊等作戰能力，達成國土防衛目的。

預算案指出，2000多挺班用機槍將優先配賦給北部第三作戰區109旅等11個後備部隊。陸軍目前有國造T-75與比造M-249兩種班用機槍。

根據比對109年與今年（110）預算案獲知，陸軍針對「提升後備戰力專案」，為後備部隊需要的兵器、火砲、個人裝具，已陸續投入85億5000餘萬元以上預算，採購27萬件以上的裝備，結合明年度預算，額數已超過百億餘元。官員透露，明年將視預分配額度，預定在112年度開始，持續為後備部隊中的「重要目標防護」守備隊籌補火砲裝具，均將在115年度前完成配賦。

國防部2021年四年期國防總檢討（QDR），宣示後備改革目標，後備部隊依國軍作戰任務需求，將區分「灘岸守備」、「縱深及城鎮守備」及「重要目標防護」等三種部隊類型，各作戰區及海、空基地都將增編「重要目標防護部隊」，與保安警察及民防團隊共同遂行任務。

國軍後備「重要目標防護」守備隊待籌補軍備項目，包括兵器、火砲、彈藥、化學、工兵、通信、觀測、經理裝備、戰鬥個裝、陣營具與二級廠機工具。

國軍 陸軍 國防部

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