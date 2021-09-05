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獨／秋祭未唱國歌遭抗議 傅正誠扛責向國防部自請處分

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
高雄市「110年緬懷國軍紀念陣亡將士秋祭典禮」一度因未唱國歌而遭遺屬抗議，經國防部長邱國正下令嚴查，八軍團調查報告出爐，八軍團指揮官傅正誠（如圖）因督導不周，扛責向國防部、陸軍司令部自請處分。圖／本報系資料照
高雄市「110年緬懷國軍紀念陣亡將士秋祭典禮」一度因未唱國歌而遭遺屬抗議，經國防部長邱國正下令嚴查，八軍團調查報告出爐，八軍團指揮官傅正誠（如圖）因督導不周，扛責向國防部、陸軍司令部自請處分。圖／本報系資料照

高雄市「110年緬懷國軍紀念陣亡將士秋祭典禮」一度因未唱國歌而遭遺屬抗議，經國防部長邱國正下令嚴查，八軍團調查報告出爐，發現是承辦儀典的四三砲指部參謀引用同在高雄忠靈塔舉行的一場民間公祭程序，加以「張冠李戴」為秋祭程序。有十餘名承參軍官因此被建議將接受行政處分，八軍團指揮官傅正誠也因督導不周，扛責向國防部自請處分。

九三軍人節，陸軍第八軍團今天上午於高雄市澄清湖的國軍高雄忠靈塔舉辦「110年緬懷國軍紀念陣亡將士秋祭典禮」，典禮到最後卻沒唱國歌，引起現場遺族家屬不滿。陸軍第八軍團指揮部表示，因司儀拿到不正確的程序表，造成行政疏失，當場向遺族道歉後，由與祭的指揮官傅正誠下令重新執行正確儀程。

經八軍團檢討，高雄市忠烈祠現場管理為高雄市後備指揮部，儀典承辦單位則為四三砲指部，並由八軍團督導、總其成，儀典實施前應由軍團參謀向指揮官等預報程序。

經查，司儀這份「不正確的程序表」，源自於月前在同一場地一場「雲南反共救國軍公祭」的程序表，這場公祭因場地簡便，且為非官方行程，也未對外開放，因此沒有演奏國歌。

調查指出，四三砲指部承參在辦理「110年緬懷國軍紀念陣亡將士秋祭典禮」業務時，取巧使用月前這場民間公祭的程序表，僅更換儀典名稱就加以套用，因此出現程序上沒有唱國歌的狀況。

而據調查，八軍團指揮官傅正誠事前對未唱國歌細節並不知情，且其父母親遺骨都存放在高雄澄清湖忠靈祠，不可能甘冒大不諱取消「唱國歌」程序。也因此在遺屬提出異議後，他立即下令按正確程序重新舉行秋祭儀式。

而據證實，高雄秋祭家屬抗議未唱國歌事件傳出後，邱國正下令嚴查，務必找出哪個環節出錯。經調查確認後，有十餘名承參被建議申誡到記過不等的行政處份，指揮官傅正誠也自請處分，調查報告與處份建議案已呈送陸軍司令部與國防部核定。

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