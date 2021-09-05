獨／鐵馬驛站戰車國徽消失 媒體軍方雙查證獲緊急復原

位於新北市巴拉卡公路入口一輛堪稱「嶄新」M41D戰車陳展裝備，日前被自行車友發現車前的國徽塗裝遭到刻意塗銷，網友因此在軍迷臉書粉專上發起抗議。管理單位三芝區公所獲悉後，昨日下午緊急將國徽復原，公所人員強調塗銷國徽是戰車除繡作業的暫時措施，戰車陳展現場部署有專責管理人員與監視器，並投入經費，全力維護戰車原貌。

三芝區公所利用駐在陸軍部隊廢棄營區，在知名景點101縣道巴拉卡公路路口設立「興華鐵馬驛站」，重新復原營舍與崗哨，並請國軍撥發一輛目前仍在金門服役的M41D同型戰車，作為驛站陳展主角。目前驛站因疫情關係尚未正式啟用，戰車卻出現爭議。

自行車友本月3日發現，位於三芝巴拉卡公路入口的興華鐵馬驛站陳展的M41D戰車，原本亮色的國徽遭到塗銷。消息傳出後，臉書粉絲專頁「裝甲兵雜記帳」隨即有網友貼文「抗議」，批評「新北市三芝區公所將『興華鐵馬驛站』展示的國軍M41D戰車國徽偷偷塗銷？還是管理不週遭人為破壞？M41D是很稀有的國造現役戰車，三芝區公所跟軍方要去了然後隨便糟蹋這樣對嗎？」

記者聞訊，昨（4）日13時許抵達現場勘查，正在戰車周邊整理環境的林姓公所人員表示，戰車周邊架設有監視器，國徽塗銷並非人為破壞，而是為了除繡正在重新塗裝中，對於國徽是誰先行塗銷？公所人員未正面回應，表示已聯繫駐在驛站旁駐在的陸軍關渡指揮部部隊，協請軍方提供國徽噴漆模具，希望在近日內按陸軍戰車塗裝標準漆回國徽。

但經記者聯繫陸軍六軍團確認此事時，獲覆雖曾接獲公所人員口頭告知希望協助，但並未有正式函文，因此仍在等待進一步告知，事前也未曾介入戰車塗裝改變事宜。而經軍方於昨日主動聯繫區公所孫姓科長了解事態，獲悉國徽塗銷是公所進行戰車除繡作業時，自行聘請的工班人員所為。

事後，記者於昨日下午6時許雙獲六軍團、三芝鄉公所告知，公所已聯繫除繡工人於昨日下午「立即」將國徽漆回，並出示完工照片。