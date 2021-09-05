國防部預算創新高 馬文君：應強化軍紀訓練非拚命花錢

國防部明年所編列預算規模達4717億元（含新式戰機特別預算及特種基金），創歷年新高。國民黨立委馬文君表示，國防部以兩岸情事緊張為理由，為了要強化自我防衛能力，增加國防預算有其必要性。不過國防預算創新高，就能滿足我國防戰力成長嗎？從近期國軍軍紀問題、演習預演意外頻傳來看，國人心中自有評斷。

馬文君指出，如果編列出高額的國防預算就能有效嚇阻共軍來犯，相信全民都會百分之百支持國防預算支出，但是預算編列所購置的美國武器，真的有符合我國的需求？有沒有買到人家汰除停產的軍事裝備？有沒有被美國欺負？不要忘了，去年美國軍售我「岸置型魚叉反艦飛彈」，導致預算遭受排擠，中科院不得不停掉雄風三型飛彈量產，雄風三型飛彈性能比可是比美國魚叉飛彈優異，無疑抹煞了國防自主的努力。

馬文君說，從古今戰爭的例子看來，軍隊的精實訓練、國人堅強的戰鬥意志，才是決定戰爭勝利的關鍵，阿富汗戰爭就是鮮活的例子，當前國防部最應該做的事情，除了迎合上意拚命花錢以外，更應該要強化部隊的訓練和軍紀，以及全民國防的戰鬥意志才是。