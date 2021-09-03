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即時快評／軍人曲從政情省略國歌 何異於賣國求榮？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍第八軍團今天上午舉辦秋祭典禮，典禮到最後卻沒唱國歌，引起現場遺族家屬不滿。聯合報系資料照／記者陳玫伶攝影
陸軍第八軍團今天上午舉辦秋祭典禮，典禮到最後卻沒唱國歌，引起現場遺族家屬不滿。聯合報系資料照／記者陳玫伶攝影

九三軍人節，國家依慣例在此日進行秋祭，奠祭護國將士英靈。但陸軍第八軍團在高雄市卻鬧出祭典不唱國歌，遭到遺屬抗議的憾事。

軍團事後將責任推卸到司儀身上，宣稱拿到不正確的儀程。可議的是，八軍團年年辦理高雄地區秋祭，幕僚按成案慣例執行絕不會出錯。這份「不唱國歌」的儀程是哪裡來的？

這項「110年緬懷國軍紀念陣亡將士秋祭典禮」，高雄市政府也須派員參與。民進黨執政當局或地方政府，不喜有「吾黨所宗」的「國歌」，向來時有所聞。難道有軍人為迎合「政情」，主動準備了這份「不正確的儀程」？還是事前「為人所迫」，不得不為？

不可諱言，近年重要軍職高階將領晉陞，「政通人和」善體當局之意者，才能在關鍵時刻脫穎而出居廟堂之上，其中表態的手法細膩萬千，但都有底線。若失去原則，縱使肩頭星光閃耀，也難逃後世罵名。

維護憲法上的國家定位，是軍人不可迴避的職責，面對扭曲變形的政情，尤應為所當為，做中流砥柱。國歌是國格重要象徵，在緬懷將士英靈的大典上，軍人豈可水蛇腰身，官員前一套，遺族前一套？

秋祭奠祭將士「省略」國歌儀程，希望真是「一時」思慮不周，因為若真是軍人刻意曲從，那就是「賣國求榮」，為人不恥，光想像就讓人覺得憂患加身。因為沒有節操的軍人，何能指望他們面對強敵時，能造次必於是、顛沛必於是？

軍人節 國歌 高雄市 國軍

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