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高雄秋祭卻未唱國歌引遺族不滿 八軍團坦承有行政疏失

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
陸軍第八軍團今天上午舉辦秋祭典禮，典禮到最後卻沒唱國歌，引起現場遺族家屬不滿。聯合報系資料照／記者陳玫伶攝影
陸軍第八軍團今天上午舉辦秋祭典禮，典禮到最後卻沒唱國歌，引起現場遺族家屬不滿。聯合報系資料照／記者陳玫伶攝影

九三軍人節，陸軍第八軍團今天上午於高雄市澄清湖的國軍高雄忠靈塔舉辦「110年緬懷國軍紀念陣亡將士秋祭典禮」，典禮到最後卻沒唱國歌，引起現場遺族家屬不滿。陸軍第八軍團指揮部表示，因司儀拿到不正確的程序表，造成行政疏失，當場向遺族道歉後，重新執行正確儀程。

陸軍第八軍團今天舉行秋祭典禮，由指揮官傅正誠擔任主祭官，高雄市政府、市議會、高雄市榮民服務處、救國團高雄團委會及遺族家屬等近百人到場，司祭念完祭文全程不到20分鐘就結束，儀式最後也沒唱國歌，引起現場數十名遺族不滿。

其中一名遺族激動表示「身為國家軍人，不唱國歌還願為國犧牲嗎？」引起現場遺族拍手認同，經軍方當場向遺族道歉，由傅正誠下令儀式重來，參與祭典官兵及遺族高唱國歌，在莊嚴氣氛下結束，但部分參與官員已先行離場。

第八軍團政戰主任張維新表示，本次秋祭儀式準備正式的程序表，但司儀疑是拿到不正確的版本，才造成這次行政疏失，第八軍團對此次疏失深切檢討，將反省精進，感謝遺族家屬的體諒及各界關心。

陸軍第八軍團今天上午舉辦秋祭典禮，典禮到最後卻沒唱國歌，引起現場遺族家屬不滿。圖／讀者提供
陸軍第八軍團今天上午舉辦秋祭典禮，典禮到最後卻沒唱國歌，引起現場遺族家屬不滿。圖／讀者提供
陸軍第八軍團今天上午舉辦秋祭典禮，典禮到最後卻沒唱國歌，引起現場遺族家屬不滿。圖／讀者提供
陸軍第八軍團今天上午舉辦秋祭典禮，典禮到最後卻沒唱國歌，引起現場遺族家屬不滿。圖／讀者提供

國歌 高雄市 陸軍

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