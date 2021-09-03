台東今秋祭大典 殉職飛官朱冠甍、潘穎諄入祀忠烈祠

台東縣今天舉行秋祭大典，去年和今年因公殉職空軍飛官朱冠甍、潘穎諄烈士入祀忠烈祠。空軍第七聯隊長王家榮說，「他們的英勇表現，我們會永遠銘記在心，他們未完成的心願，空軍一定幫他們完成，捍衛台灣的領空。」

空軍第7聯隊飛官朱冠甍架駛F-5E戰機於10月29日上午7時29分飛官從台東志航基地起飛執行訓練，起飛不到2分鐘，疑因發動機故障，導致墜落於加路蘭海岸遊憩區外海，雖然跳傘逃生，被尋獲送醫後仍於9時27分宣告不治。

另飛官潘穎諄駕駛F-5E戰機於今年3月22日執行訓練時在屏東上空發生擦撞墜毀，失聯27天後，遺體於屏東滿洲南仁漁港周邊礁岩縫被發現，經軍方證實殉職。

縣府今天上午8點半在各界軍人節秋祭大典典禮，正式將朱冠甍、潘穎諄烈士的靈位接引入祀忠烈祠。由縣長饒慶鈴主持，朱冠甍、潘穎諄的遺霜也捧著靈位在旁，場面相當隆重莊嚴。