快訊

長榮又傳2國籍機師飛澳返台確診 還都已接種過2劑疫苗

台東今秋祭大典 殉職飛官朱冠甍、潘穎諄入祀忠烈祠

台東今秋祭大典 殉職飛官朱冠甍、潘穎諄入祀忠烈祠

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣今天舉行秋祭大典，去年和今年因公殉職空軍飛官朱冠甍、潘穎諄烈士，獲入祀忠烈祠，縣長饒慶鈴主持大典。記者尤聰光／攝影
台東縣今天舉行秋祭大典，去年和今年因公殉職空軍飛官朱冠甍、潘穎諄烈士，獲入祀忠烈祠，縣長饒慶鈴主持大典。記者尤聰光／攝影

台東縣今天舉行秋祭大典，去年和今年因公殉職空軍飛官朱冠甍、潘穎諄烈士入祀忠烈祠。空軍第七聯隊長王家榮說，「他們的英勇表現，我們會永遠銘記在心，他們未完成的心願，空軍一定幫他們完成，捍衛台灣的領空。」

空軍第7聯隊飛官朱冠甍架駛F-5E戰機於10月29日上午7時29分飛官從台東志航基地起飛執行訓練，起飛不到2分鐘，疑因發動機故障，導致墜落於加路蘭海岸遊憩區外海，雖然跳傘逃生，被尋獲送醫後仍於9時27分宣告不治。

另飛官潘穎諄駕駛F-5E戰機於今年3月22日執行訓練時在屏東上空發生擦撞墜毀，失聯27天後，遺體於屏東滿洲南仁漁港周邊礁岩縫被發現，經軍方證實殉職。

縣府今天上午8點半在各界軍人節秋祭大典典禮，正式將朱冠甍、潘穎諄烈士的靈位接引入祀忠烈祠。由縣長饒慶鈴主持，朱冠甍、潘穎諄的遺霜也捧著靈位在旁，場面相當隆重莊嚴。

空軍第七聯隊長王家榮說，「他們的英勇表現，我們會永遠銘記在心，他們未完成的心願，空軍一定幫他們完成，捍衛台灣的領空。」至於基地後續裝備的戰力提升，依循國防部既定規畫期程來完成。

因公殉職的飛官朱冠甍、潘穎諄遺孀，捧著靈位，準備入祀忠烈祠。記者尤聰光／攝影
因公殉職的飛官朱冠甍、潘穎諄遺孀，捧著靈位，準備入祀忠烈祠。記者尤聰光／攝影

空軍 台東志航基地 屏東

延伸閱讀

5天前剛打AZ...空軍一聯隊補給中隊副隊長昨受測休克 今拔管不治

美軍要以超前技術讓中恐懼 中國空軍：不怕苦不怕死

F-16V戰機衝出跑道 空軍取消1日戰備道起降全兵力預演

反制共機威脅 空軍鉅資採購「F-16型機遠距精準武器」

相關新聞

台東今秋祭大典 殉職飛官朱冠甍、潘穎諄入祀忠烈祠

台東縣今天舉行秋祭大典，去年和今年因公殉職空軍飛官朱冠甍、潘穎諄烈士入祀忠烈祠。空軍第七聯隊長王家榮說，「他們的英勇表現...

F-16為何衝去「吃土」？還原戰機降落戰備跑道中間發生哪些過程

經歷新冠病毒疫情威脅，國軍漢光37號演習實兵科目9月中旬登場。外界視為重頭戲的是15日清晨在屏東佳冬舉行的公路戰備跑道起降操演。除演習當天外，平日道路必須維持暢通，參加操演的機種只能事前在屏東機場內，利用滑行道模擬戰備跑道練習。 神通廣大的飛機迷與地方記者打聽到，8月31日清晨屏東機場又要進行預演。許多人一大早冒雨在機場外的屋頂等制高點占位，希望拍到戰機降落。誰也沒想到，排在第二個降落的6829號F-16戰機，到了跑道尾沒煞住車，衝進丁字路口的「路沖」草地。由於草地比跑道路面低，前半截飛機衝下駁坎，機頭插土。現場眾人都目瞪口呆。...

影／海軍紀念九二台海戰役勝利63周年 沱江殲敵雄三升空

海軍司令部今天發布「九二台海戰役勝利63週年」紀念影片，除緬懷台海「823砲戰」期間海軍沱江軍艦殲敵事蹟外，影片也回顧海...

不明飛行器再度現蹤台灣近海？軍事專家認為是美軍軍機

台灣巴士海峽上空方形不明飛行器再度現蹤，有軍事迷今天下午1點多透過Flightradar24即時追蹤全球飛航狀況服務網路...

9月3日起 役男入營前快篩免付費

內政部今天表示，目前役男入營前，均已實施旅遊及接觸史調查、額溫量測及自我健康關懷聲明卡檢核等防疫措施，為了加強役男入營相關防疫...

國防部九月起恢復徵集 9月6日起役男可免費快篩

國防部恢復役男徵招，為防範疫情，指揮中心今公布，入營前役男快篩免付費，自110年9月6日起實施，篩檢日期為入營前3日（不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。