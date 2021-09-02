影／海軍紀念九二台海戰役勝利63周年 沱江殲敵雄三升空

海軍司令部今天發布「九二台海戰役勝利63週年」紀念影片，除緬懷台海「823砲戰」期間海軍沱江軍艦殲敵事蹟外，影片也回顧海軍歷年新艦成軍、武器裝備實彈操演的精彩畫面。

海軍司令部表示，適逢「九二台海戰役勝利63週年」，海軍今（2）日發布紀念影片，藉以緬懷先烈忠義果敢，以寡擊眾的犧牲奉獻精神。

海軍司令部表示，民國47年8月23日，共軍以密集砲火轟炸金門；9月2日，海軍維源、沱江與柳江軍艦，為掩護運補船團卸載作業，與敵船浴血奮戰，其中沱江軍艦擊沉敵大小船艦計13艘，創造輝煌戰果；這場海戰海軍官兵前仆後繼，奮勇抗敵，成功粉碎共軍截斷金門運補線的企圖，獲頒戰鬥部隊最高榮譽的「虎旗」，建立不朽的沱江精神。

海軍司令部表示，紀念影片以「九二海戰、沱江精神、忠義軍風、錨鏈傳承」為主題，採取「時間」為主軸，呈現民國47年至110年，63年間海軍官兵戮力戰訓本務巡弋台海，以及海軍從接收艦艇到國艦國造的建軍發展歷程，象徵「九二海戰沱江精神」錨鏈傳承，中華民國海軍捍衛海疆從不間斷。