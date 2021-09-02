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不明飛行器再度現蹤台灣近海？軍事專家認為是美軍軍機

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台灣巴士海峽上空方形不明飛行器再度現蹤，有軍事迷今天透過Flightradar24即時追蹤全球飛航狀況服務網路系統時，又發現6月份曾出現巴士海峽上空的方形不明飛行器。圖／翻攝自網路Flightradar24
台灣巴士海峽上空方形不明飛行器再度現蹤，有軍事迷今天透過Flightradar24即時追蹤全球飛航狀況服務網路系統時，又發現6月份曾出現巴士海峽上空的方形不明飛行器。圖／翻攝自網路Flightradar24

台灣巴士海峽上空方形不明飛行器再度現蹤，有軍事迷今天下午1點多透過Flightradar24即時追蹤全球飛航狀況服務網路系統時，又發現6月份曾出現巴士海峽上空的方形不明飛行器。軍事專家認為應是美軍軍機。國防部示，台灣周邊軍事活動，國軍都密切掌握中。

「方形飛行器6月出現過！」周姓軍事迷說，他追蹤飛機這麼久，很少見到這樣形狀的飛行器，Flightradar24顯示所有的航空飛行器，都是呈現飛機的形狀，這種方形飛行器確實極為罕見，今天再次出現，又在台灣附近，飛行高度僅1300公尺，速度維持每小時400至500公里，不曉得是不是台灣無人機。

軍事專家則認這不明飛行器，應是美軍軍機，同時間台灣巴士海峽及西南空域，有美軍的RC-135W電偵機及kC-135T加油機活動，他們常以戰術偵查模式，釋放出不同訊號出來，干擾其周邊雷達或電子偵蒐反制，達到偽裝或混淆軌跡效果。

國防部表示，對於網路軍事動態消息不予置評，台灣周邊軍事活動，國軍都密切掌握中，請國人放心。

方形不明飛行器以每小時400至500公里、高度1300公尺在台灣近海上空飛行。圖／翻攝自網路Flightradar24
方形不明飛行器以每小時400至500公里、高度1300公尺在台灣近海上空飛行。圖／翻攝自網路Flightradar24

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