國防部九月起恢復徵集 9月6日起役男可免費快篩

國防部恢復役男徵招，為防範疫情，指揮中心今公布，入營前役男快篩免付費，自110年9月6日起實施，篩檢日期為入營前3日（不含入營當日），要求役男至全國指定社區採檢院所進行篩檢。

指揮中心副指揮官陳宗彥說，三級警戒期間國防部暫停所有役男入營，二級警戒要儘速恢復，加速履行義務，人生規畫也比較順暢，針對入伍部分，國防部有詳細規畫，9月6日起會採取入營前快篩，入營前三天完成，不用任何費用。

陳宗彥說，八月初恢復徵集，入營前就有要求對健康狀況、旅遊史先自我管理監測，讓入伍之後訓練安全順暢，現在更加強化，9月6日起採行全國指定採檢院所採檢，昨天下午已跟地方政府開過會，請地方兵役單位協助通知讓役男了解。

陳宗彥表示，役男可以拿徵集令、錄取通知書、入營令、健保卡等，實施入營前的採檢。但因為明天9月3日有一批替代役要入伍，就會在他抵達成功嶺時先快篩，完成篩檢後才可以入營服役，未來國軍和替代役會採取者些方式進行。