軍人節表揚大會 蔡總統肯定國軍堅守崗位「國人最安心的支柱」

蔡英文總統今早以錄影方式為「九三軍人節表揚大會」致詞。蔡總統肯定國軍克盡職責，在戰備和訓練上，沒有任何鬆懈，不僅堅守崗位，也參與防疫、防救災任務，是讓國人最安心的支柱。

蔡總統指出，堅實的國防，建立在國軍堅強的戰力上，要肯定國軍弟兄姊妹不分晝夜克盡職責，在戰備和訓練上，沒有任何鬆懈。在空域遭受侵擾，空軍一定第一個時間出動。為了保護海疆，海軍常常一出海就是十幾天。陸軍和憲兵，每一天同樣兢兢業業，守護國土。

蔡總統指出，國軍不僅堅守崗位，也參與防疫、防救災任務。最近這段時間，所有的國人，都在生活中看到國軍辛苦的付出。疫情擴散的時候，國軍在第一線，承擔起大規模消毒、篩檢的任務。水情吃緊的時候，國軍也在第一線，支援供水、運水，以及水庫清淤的任務。這陣子豪雨造成災害，國軍弟兄姊妹也穿著雨衣，拿著鏟子，在泥水裡穿梭，協助國人清理家園。每當國家有需要，國軍官兵就會一馬當先，立刻出動，這是讓國人最安心的支柱。

蔡總統也說，在九三軍人節的前一天，要對所有的弟兄姊妹說，「大家辛苦了。我以你們為榮。」她也表示，今天接受表揚的國軍楷模，更是全體國軍官兵的表率。不論是第一線部隊還是後勤單位，都應該得到最大的掌聲。也請受獎的楷模們，保持高昂的鬥志，繼續為國家努力。

蔡總統也表示，今天也要頒發「敬軍模範」和「全民國防教育傑出貢獻獎」，謝謝得獎者對國軍的支持，也要謝謝理事長李棟樑帶領的軍人之友社。軍民團結一心，就是國家安全與和平最重要的基礎。

最後，蔡總統感謝每一位國軍官兵的眷屬，「因為有你們的支持和包容，讓國軍弟兄姊妹們更能放心的守護國家。你們都是中華民國國軍最強而有力的支柱。」