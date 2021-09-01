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海軍通信兵執勤睡覺挨砲 海軍：當事者與幹部都遭懲
海軍通信系統指揮部有官兵遭投訴在夜間值勤時涉睡覺、玩手遊，還有士兵和女子發生糾紛。海軍司令部今天表示，違規者已懲處，男女糾紛則由司法單位偵辦中。
有周刊今天報導表示，接獲投訴指控多名任職海軍通信系統指揮部台北通信隊的士官兵，涉及在夜間值勤時睡覺、玩手遊等，並稱有志願役士兵傳訊恐嚇女子、散布個資，影響國軍形象。
對此，海軍司令部今（1）日表示，經查海軍通信指揮部某兵前於民國110年1月至5月間未依規定執勤，違反執勤紀律及內部管理規定等情，單位獲報後即依規定完成調查，予以「記過兩次」處分，並就4名幹部未盡督導之責核予適懲；另報載有關某兵感情糾紛、恐嚇及違反個資等行為，業由司法單位偵辦中。
海軍司令部表示，將持強化官兵軍法紀教育，落實內部管理作為，並援引案例宣教，以杜類情再生。
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