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軍官體測不幸驟逝 空軍司令部：加強官兵健康自主管理
空軍有軍官在接受體測時休克送醫不治，空軍司令部今天對軍官驟逝表示哀痛及不捨，後續將協助家屬辦理治喪事宜。
空軍第一戰術戰鬥機聯隊補給中隊副隊長陳英華昨天下午前往岡山空軍官校參與5公里健走科目，途間身體不適休克，沒有呼吸心跳，經在場教官等發現後，緊急送往岡山醫院初步診治，後送高雄802醫院，經急救後以呼吸器維生，但狀況並不樂觀，今天中午家屬忍痛放棄急救，拔管後不治。傳死者5天前曾施打AZ疫苗。
空軍司令部表示，陳姓軍官於昨(31)日至空軍官校鑑測中心實施5000公尺健走體測時，因身體不適昏倒，經單位醫護人員實施急救送往國軍高雄總醫院救護，經搶救後仍於今日宣告不治。
空軍司令部表示，針對軍官驟逝深表哀痛及不捨，後續將協助家屬辦理治喪事宜；另將引用案例加強官兵健康自主管理及身體保健宣教，以防類案再肇。
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