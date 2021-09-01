快訊

開學日卻無法讀書？建教生們的慘綠青春

上月才亂咬東奧女選手金牌惹議 日本名古屋市長今確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍官體測不幸驟逝 空軍司令部：加強官兵健康自主管理

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導

空軍有軍官在接受體測時休克送醫不治，空軍司令部今天對軍官驟逝表示哀痛及不捨，後續將協助家屬辦理治喪事宜。

空軍第一戰術戰鬥機聯隊補給中隊副隊長陳英華昨天下午前往岡山空軍官校參與5公里健走科目，途間身體不適休克，沒有呼吸心跳，經在場教官等發現後，緊急送往岡山醫院初步診治，後送高雄802醫院，經急救後以呼吸器維生，但狀況並不樂觀，今天中午家屬忍痛放棄急救，拔管後不治。傳死者5天前曾施打AZ疫苗

空軍司令部表示，陳姓軍官於昨(31)日至空軍官校鑑測中心實施5000公尺健走體測時，因身體不適昏倒，經單位醫護人員實施急救送往國軍高雄總醫院救護，經搶救後仍於今日宣告不治。

空軍司令部表示，針對軍官驟逝深表哀痛及不捨，後續將協助家屬辦理治喪事宜；另將引用案例加強官兵健康自主管理及身體保健宣教，以防類案再肇。

空軍 AZ疫苗 岡山

延伸閱讀

【重磅快評】陳時中是怕高端還是BNT打不完壞掉？

萬華血清抗體調查 柯文哲：供追加第3劑疫苗參考

COVID-19疫苗不只打3劑？ 陳時中：第4劑準備中

BNT增大學生卻漏上班族 北市：學生有上課、宿舍問題

相關新聞

我首艘具區域防空火力小型艦 海軍「塔江艦」9日成軍

海軍首艘沱江級量產艦「塔江艦」（PGG619）月前完成海軍接收的交艦儀式後，現在預定本月9日在蘇澳軍港正式舉行成軍儀式，...

台灣國防部：共軍具癱瘓台灣防空能力 專家稱不至於「全面摧毀」

台灣國防部31日公布民國110年（2021年）「中共軍力報告書」，報告指出中國透過陸、海、空及航太等多維偵蒐，已「全盤掌握台灣軍事動態及完善戰場經營」。

海軍明年派員赴歐美執行「潛艦國造」紅區裝備駐廠任務

國防部曾宣示「潛艦國造」原型艦（IDS）所需包括「戰鬥系統整合」、「數位式聲納系統」及「輔助裝備系統」等107項紅區裝備...

大增國防預算 民進黨團：面對中共嚴重威脅

國防預算大幅度增加，國民黨主席江啟臣今天批評看不到具體理由。民進黨立法院黨團書記長蔡適應說，中國2020年國防預算是5....

國造潛艦船殼要開108個孔 台船先向德國工程師學「打洞」

海軍委託台船生產製造潛艦，目前船殼製造正陸續進行船殼焊接組裝，艦艏魚雷管與艦內許多設施都需要在船殼打洞穿越，總計潛艦船殼必須打出108個洞，最大的洞，當然是艦艏六個魚雷管穿越的孔洞，透過這六個洞，才能夠朝前方發射魚雷，其他大大小小不同功能的洞，全部總計108個，台船最近開始以鋼板試驗打洞，以免施工錯誤造成船殼損壞，台船必須在正式施工前，確保施工技術與機具萬無一失，才會進入正式施工程序。

海巡海軍拼造艦 被揭恐有船無人且缺海勤證照

立法院完成「我國推動國艦國造政策預算資源配置及其相關問題之探討」研究，內容披露，海軍與海巡署競相建造新艦，但海勤人員短缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。